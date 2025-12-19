Sonepar adquireix la companyia sabadellenca Grup Carol

El grup Sonepar, líder mundial en la distribució B2B de material elèctric i present a més de 40 països, ha adquirit Grup Carol, compamnyia sabadellenca de referència en la distribució de materials i serveis industrials, automatització i comunicacions. L’operació suposa un pas estratègic per a ambdues companyies i consolida l’aposta de Sonepar pel creixement i l’especialització en el sector industrial a Catalunya.
Amb més de 45 anys de trajectòria, Grup Carol disposa d’un equip de 90 professionals i sis delegacions a Barcelona, des d’on ofereix cobertura a tot el territori català. L’empresa s’ha posicionat com un soci clau per a indústries, enginyeries, instal·ladors i fabricants, gràcies a un alt nivell d’assessorament tècnic i a una oferta especialitzada en solucions industrials.
La integració de Grup Carol permetrà a Sonepar potenciar la seva divisió Industry Solutions en una regió considerada estratègica pel seu pes industrial i les seves perspectives de creixement. Segons han destacat les dues companyies, aquesta operació reforça la capacitat de Sonepar per oferir solucions innovadores i un servei d’alt valor afegit al mercat català.
Pas estratègic
Des de Grup Carol, l’adquisició es valora com un moviment estratègic que “respon al nostre compromís de mantenir el millor servei als nostres clients a través de sinergies que potencien la nostra experiència de més de 45 anys en el sector”, apunten en un comunicat. La incorporació a Sonepar Grup es farà de manera progressiva, “combinant l’experiència i el coneixement local de Grup Carol amb la solidesa, la capacitat d’innovació i l’abast internacional del grup multinacional”. A mitjà termini, l’objectiu és ampliar l’oferta de productes i serveis, incrementar els recursos disponibles i continuar sent el proveïdor de referència per als clients, acompanyant-los en cada projecte amb més solucions i més capacitat tècnica.
En el marc d’aquesta operació corporativa hi ha intervingut el despatx d’advocats sabadellenc Pierre Abogados.