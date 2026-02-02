Prop de 1.000 places noves de formació per al 2026 a Sabadell: com em puc inscriure?

L’Ajuntament de Sabadell ha obert la preinscripció a l’oferta de formació professional del Centre de Formació Cal Molins per a l’any 2026. En total, s’ofereixen prop de 1.000 places repartides en més de 30 accions formatives, adreçades principalment a persones en situació d’atur, que tenen l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i donar resposta a les "necessitats reals" del teixit econòmic local. Una part clau de la programació correspon a formació professional ocupacional subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
En aquest sentit, la Junta de Govern ha acceptat una subvenció de 600.047,70 euros concedida pel SOC, que permetrà desplegar bona part d’aquest programa. La majoria dels cursos ofereixen l’obtenció d’un Certificat Professional i inclou pràctiques en entorns laborals reals. La programació de 2026 cobreix àmbits amb alta demanda de professionals, com administració i gestió, comerç, hostaleria i turisme, informàtica i comunicacions, serveis socioculturals, sanitat, electricitat, neteja i manteniment de vehicles, entre d’altres. Com a novetat aquest any s’incorpora el curs de “Trasllat sanitari” i de “Seguretat en equips informàtics”.
Impuls a l’FP Dual industrial i formació contínua
La programació 2026 reforça especialment la Formació Professional Dual adreçada a joves, amb una clara orientació cap a l’àmbit industrial, un sector clau per a l’economia local i amb una elevada demanda de professionals qualificats. Aquests programes combinen formació teòrica amb contractes laborals de formació en alternança, fet que permet a joves formar-se mentre treballen en empreses del sector. L’FPO Dual inclou, a part, l’especialitat d’indústria química i metal·lúrgica.
Cal Molins també manté una línia de formació contínua per a persones treballadores i empreses, amb cursos pensats per actualitzar competències, afavorir la promoció interna i millorar la competitivitat empresarial. En paral·lel, el centre reforça la seva aposta per la formació tecnològica i digital, amb cursos presencials en competències TIC i l’opció de participar en més de 170 cursos en línia, accessibles durant tot l’any. Aquestes accions busquen reduir la bretxa digital i facilitar l’accés a la formació a tota la ciutadania.
Com m'hi puc inscriure?
La preinscripció es pot formalitzar a través del web de Cal Molins, mitjançant l'aplicació del Vapor Llonch o de manera presencial al Centre de Formació de Cal Molins, situat al carrer dels Calders, 32, de Sabadell. A part, es pot demanar més informació al 93 745 32 23 o contactar mitjançant el número 696 363 850, associat a un compte de WhatsApp.