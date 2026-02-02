Ja és obligatori registrar el patinet elèctric a la DGT: els nou punts clau sobre la nova mesura

El Consell de Ministres ha aprovat el reial decret que regula el funcionament del Registre de Vehicles Personals Lleugers, que estableix l'obligatorietat d'inscripció dels vehicles de mobilitat personal (VMP) –sovint reduïts popularment a patinets elèctrics– en el Registre Nacional de Vehicles que gestiona la Direcció General de Trànsit (DGT). La nova normativa afectarà centenars de conductors de Sabadell que ja usen aquest mitjà com a mètode de transport diari i fa efectiva la llei que es va aprovar l'estiu passat i que va entrar en vigor el 2 de gener passat. Des de l'Ajuntament de Sabadell, asseguren que encara no han rebut cap instrucció de la DGT sobre com actuar al respecte i estan pendents de
Els titulars dels vehicles que superin els 25 quilograms i els 14 km/h hauran d'efectuar el tràmit administratiu d'inscripció a través de la seu electrònica de la DGT, amb suport telefònic als usuaris que ho desitgin al 060. Un cop completada la inscripció, la DGT emetrà un certificat digital amb un número identificatiu únic, i el titular haurà de col·locar una etiqueta identificativa visible al vehicle. En el cas dels patinets no homologats, aquesta identificació tindrà caràcter temporal i podran continuar circulant fins al 22 de gener de 2027, quan quedaran totalment prohibits. La inscripció també es podrà fer a través d’agents asseguradors o gestors administratius, i la DGT treballa perquè, en els pròxims mesos, el tràmit es pugui completar directament en el moment de comprar un patinet nou en establiments autoritzats.
Qui pot realitzar la inscripció i quin preu té?
La pot tramitar el propietari del vehicle o qualsevol representant al seu nom, que s'ha d'inscriure al Registre d'apoderaments. En el cas dels menors, el tràmit l'ha d'efectuar el tutor legal. Caldrà seguir tres passos: primer, acreditar qui fa el tràmit (propietari o representant); segon, omplir les dades del vehicle i, finalment, abonar la taxa de 8,67 euros. Una vegada s'hagi fet això, hi haurà l'opció de descarregar la inscripció del VMP.
Es pot inscriure qualsevol VMP?
Només es podran inscriure els VMP certificats en un laboratori autoritzat, que es poden consultar a través d'aquest enllaç. Tot i això, de manera excepcional, es podran inscriure temporalment (fins al 22 de gener de 2027) els VMP no certificats.
Què són els VMP certificats? I els no certificats?
Si es vol fer la inscripció per internet, cal diferenciar entre els VMP certificats i els no certificats. Els certificats són els que compleixen uns requisits establerts en el Manual de Característiques dels VMP i estableixen una sèrie de garanties de qualitat, durabilitat i seguretat. Els no certificats, en canvi, són aquells que no compleixen els requisits tècnics establerts en el Manual de Característiques dels VMP.
Què cal tenir?
Si es vol fer telemàticament, en el cas dels certificats, és necessari algun element que acrediti qui ets, la fitxa tècnica amb el número de certificat del vehicle, una fotografia de la placa del VMP on aparegui el número de sèrie del vehicle i el pagament d'una taxa de 8,67 euros. Respecte als no certificats fa falta un element acreditatiu, la fitxa tècnica del vehicle, la fotografia de la placa del VMP on aparegui el número de sèrie del vehicle i el pagament d'una taxa de 8,67 euros.
En cas de voler-ho fer de manera presencial, és necessari acreditar un document oficial imprès i degudament omplert, el DNI del propietari o el representant, la fitxa tècnica amb el número de certificat del vehicle, una fotografia de la placa del VMP on aparegui el número de sèrie del vehicle i el justificant amb les dades de pagament de la taxa adquirida prèviament.
Quan entra en vigor?
La mesura s'aplica des d'aquest 30 de gener de 2026, el mateix dia en què s'ha publicat al Boletín Oficial del Estado. Tal com assegura el mateix Reial decret, no hi ha període d'adaptació, a banda de l'excepció establerta pels VMP no certificats, que quedaran totalment fora de joc a partir de la data establerta, d'aquí a menys d'un any.
Què passa si no tinc l'assegurança?
Circular sense assegurança comportarà sancions entre els 250 i els 800 euros, segons si el vehicle és considerat VMP o vehicle de motor. Fins i tot sense ús, tenir un vehicle sense assegurar pot comportar sancions entre els 202 i els 610 euros. En els darrers tres anys, la Policia Municipal ha registrat el rècord de denúncies als conductors de patinets elèctrics, amb gairebé 2.500 en total. Per tant, és un problema cada vegada més freqüent.
On puc aconseguir una etiqueta identificativa d'inscripció?
Una vegada fet el tràmit, cal dirigir-se a un centre autoritzat d'expedició de plaques de matrícula amb el certificat d'inscripció facilitat a l'hora de dur a terme el tràmit. Caldrà acreditar DNI, nom, cognoms i direcció.
Què cal fer si un vehicle canvia de titular o es dona de baixa?
Si un patinet canvia de titular, el nou propietari ha de comunicar-ho en un termini de trenta dies mitjançant el formulari oficial. El número identificatiu del vehicle es conserva i la DGT emetrà un nou certificat digital amb l'actualització pertinent amb la informació del nou titular. En el cas de donar de baixa de manera definitiva el VMP, cal fer-ho des d'un centre autoritzat per al tractament de vehicles, des d'on notificaran la retirada del vehicle al Registre Nacional.
On està regulat?
Al Reial decret 52/2026, de 28 de gener, en el qual es modifica el Reglament General de Vehicles; a la Resolució de 12 de gener de 2022, de la DGT, en què s'aprova el Manuel de característiques dels VMP, i al Reial decret 970/2020, del 10 de novembre, que modifica el Reglament General de Vehicles.