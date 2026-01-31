Les Bruixes del Nord celebren la primera calçotada popular de l’any a Sabadell

La Sala Polivalent del Nord de Sabadell ha acollit aquest dissabte la primera calçotada popular de l’any a Sabadell. Ha estat la tradicional calçotada de les Bruixes del Nord, en una jornada marcada per l’autogestió, la participació veïnal i l'ambient festiu. Des de primera hora del matí, el col·lectiu ha posat fil a l’agulla per fer possible una trobada que combina gastronomia, música i vida comunitària.
"Hem vingut les primeres brigades a muntar el foc, i mentrestant la resta de l’organització anava preparant-ho tot. Nosaltres sobretot funcionem amb autogestió", explica Júlia Garcia, una de les membres de les Bruixes del Nord. Taules, barra i espais es van anar enllestint mentre, cap a les 12.30 h, començaven a arribar les primeres persones assistents.
Per amenitzar l’espera abans del dinar, l’organització va apostar per un vermut musical a l’exterior amb DJ, també membre de la colla. "La gent ho ha gaudit molt, han fet el vermut mentre ho acabàvem de tenir tot enllestit", detalla Clara López, que destaca que tot “ha anat molt rodat” durant la jornada.
Gairebé 500 persones han participat en aquesta calçotada, amb menús per a tots els gustos (clàssic, vegà i infantil) i un preu popular. Després de l’àpat, la festa ha continuat amb karaoke, micro obert i noves sessions de DJ, mantenint viu l’esperit festiu fins al vespre.
La calçotada s’emmarca dins d’una trajectòria consolidada del col·lectiu. "Fa nou anys que ho celebrem. La primera va ser pel 30è aniversari, el 2017, i l’any que ve serà el 40", recorden. Sobre la celebració del 40è aniversari de l'entitat, les Bruixes del Nord avancen que ja pensen en noves propostes: "Ens hem de reunir, tenim idees i sabem que farem alguna cosa diferent".
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: