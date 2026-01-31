El turisme bull a Sabadell al Nadal i per Festa Major

La Festa Major i el Nadal a Sabadell són els puntals que fan moure el turisme a la ciutat, les grans dues grans cites que atrauen milers de persones a Sabadell i a l’Oficina de Turisme. En només un any, més de 25.000 persones han acudit a l’Oficina, que va obrir les seves portes el de setembre de 2024, buscant informació i propostes per a esprémer la ciutat. El setembre de 2025, coincidint amb la Festa Major, ha estat especialment intens, amb 14.621 visites. Però no és un cas aïllat: el turisme bull especialment els mesos desembre i gener –amb el motor de les activitats de Nadal a la ciutat–, i l’abril també destaca com a mes clau. I quin és el perfil dels nostres visitants? Un turisme que no sempre pernocta a Sabadell, però sí que deixa diners als nostres comerços i restaurants. La majoria de persones que s’acosten a l’Oficina són de Catalunya (94,64%), tot i que també hi ha un petit però significatiu percentatge de visitants de la resta de l’Estat (2,07%) i de l’estranger (3,30%). Pel que fa a l’edat, predomina el públic adult, amb un 64% de persones entre 18 i 64 anys, seguit molt de prop pels majors de 65 (35%), un col·lectiu especialment actiu a l’hora de descobrir la ciutat.
I per què s’interessen els nostres visitants? El programa Visit Sabadell és, de llarg, el gran reclam: set de cada deu persones que atén l’Oficina de Turisme hi mostren interès, segons dades municipals. Però la Festa Major (11%) i el Nadal a Sabadell (6%) es converteixen en els puntals del turisme a la ciutat, dues cites que actuen com a pol d’atracció a l’Oficina de Turisme i que són propulsors del consum a la ciutat, tal com assenyalen associacions comercials de Sabadell i el Gremi d’Hostaleria. A banda, també els esdeveniments són motiu de consulta (3%).
De fet, des de l’Hotel Urpí, Josep Urpí explica que els mesos de desembre i gener han estat especialment marcats pels festius familiars, un període en què “molta gent s’ha mogut i ha vingut a Sabadell”. El percentatge d’ocupació durant desembre i gener s’ha situat al voltant del 60%. Un balanç que des de l’Ajuntament de Sabadell valoren positivament: “Parlem d’un turisme sostenible, cada vegada ens coneixen més. També som un referent en l’àmbit de l’esport i en l’àmbit de la cultura”, exposa Sílvia García, actual regidora de Protecció de la Ciutat i Turisme.
Un turisme de negocis i esportiu
Més enllà dels visitants atrets pel Nadal o l’agenda cultural, el turisme a Sabadell és de negocis i cultural o esportiu. “Sabadell genera una gran tracció turística per esdeveniments esportius i professionals, però també rep els excedents de Barcelona”, exposa Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, que considera que és “clau” impulsar una agenda sabadellenca que actuï com a propulsor, més enllà de la força centrifugadora de Barcelona. “El turisme és sempre benvingut”, afegeix. A l’Hotel Urpí, ja han viscut un canvi clar de tendència després de les festes de Nadal: “S’ha notat un increment de moviment per motius laborals”, vinculat sobretot als polígons industrials que envolten la ciutat i a l’efecte tractor de Barcelona, que, segons ell, “acabarà de fer que els hotels estiguin bastant plens”.
“Quan Barcelona organitza un esdeveniment multitudinari, Sabadell fa d’imant”, confirma el president del Gremi d’Hostaleria. De cara als pròxims mesos, Urpí apunta que el calendari d’esdeveniments esportius, campionats i activitats de cap de setmana que continuarà impulsant el sector. “Ara es fan les activitats més importants de l’any”, assenyala, tant per l’arrencada dels exercicis econòmics de les empreses com per l’augment de competicions esportives –com la natació o el waterpolo– que també contribueixen a omplir els hotels de la ciutat.
El perfil del nostre turista
Segons les darreres dades del Laboratori de Turisme, elaborat per la Diputació de Barcelona, el Vallès és la comarca amb la taxa d’ocupació en establiments hotelers més alta de tot l’Entorn de Barcelona. Quin és el motiu de la visita? El 40,6% de les persones que pernocten a Sabadell ho fan per un motiu professional, un 26,5% per oci i 32,9% per motius personals. El nostre turista és recurrent, segons es desprèn del darrer estudi: el 54,1% dels visitants ja havien visitat Sabadell en els darrers deu anys, amb una mitjana de 18 cops en una dècada. Es fan 4,4 dies de pernoctació de mitjana.