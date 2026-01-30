ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | Nadal etern als carrers

En diverses zones comercials de la ciutat encara es mantenen els llums de Nadal, per exemple al Passeig, l’Eix Macià o l’avinguda de Matadepera

  • Els llums de Nadal a Sabadell -
Publicat el 30 de gener de 2026 a les 20:22
Actualitzat el 30 de gener de 2026 a les 20:24

Els llums de Nadal encara resisteixen. El divendres 28 i dissabte 29 de novembre va ser l’encesa de llums a Sabadell i, encara ara continuen penjats, tot i que no s’il·luminin. En tot cas, i seguint la tradició, existeix marge per treure el pessebre i les decoracions fins al dia 2 de febrer, el dia de la Candelera. Aquesta festivitat commemora, dins la tradició cristiana, la presentació de Jesús al temple i la purificació de la Mare de Déu.

FOTOS DE DAVID CHAO:

  • Els llums de Nadal a Sabadell
