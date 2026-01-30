El corredor verd entre Can Feu i el Centre encara les primeres obres

El projecte de construcció d’un corredor verd entre Can Feu i el Centre continua avançant en la tramitació administrativa. La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment aquest mes de gener les primeres obres per fer realitat la proposta, tot i que per veure-hi maquinària encara falta temps, perquè queda superar el període d’al·legacions i l’aprovació definitiva –no abans de finals de febrer– i la licitació i inici dels treballs.
En la creació del corredor hi ha diferents agents implicats i tràmits a dur a terme, especialment per la transformació de la fàbrica protegida Germans Camps, per on creuarà el corredor, per la qual cosa és un procés llarg. El que s’ha aprovat ara inicialment és l’enderroc de les edificacions auxiliars i els murs divisoris que hi ha entre les finques ubicades al passatge de Clavé, 4-12, a tocar de la plaça del Vallès, zona on desembocarà el nou espai verd.
Un cop s’iniciïn aquestes primeres obres, tenen un termini d’execució de dos mesos i mig. Suposaran un pas més en la creació d’aquest corredor verd sobre el qual ja s’estan fent coses. D’una banda, la primera fase de rehabilitació de la Torre d’en Feu. També està en marxa l’obra d’urbanització del futur passeig de l’alcalde Antoni Farrés sobre les vies dels FGC. Una mica més endavant, s’està reformant l’antiga escola Riu-sec, que serà l’Oficina d’Entitats i Voluntariat. I, a banda, l’any passat va quedar aprovat el projecte de reparcel·lació de la fàbrica Germans Camps, a la carretera de Molins de Rei. Sobre aquest punt, d’iniciativa privada, ara s’està elaborant el projecte que concretarà quants habitatges es construiran. Segons estimacions municipals, al voltant de 150.