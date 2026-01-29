“Es parla molt de salut mental, però fan falta accions de veritat”

Actualment, la salut mental és un tema cada cop més present en el debat social, però l’estigma envers les persones que pateixen problemes d’aquest tipus continua sent molt present, especialment en l’àmbit laboral. En aquest context, l’Associació Salut Mental Sabadell va presentar el passat 22 de gener el Servei Laboral Xamba, un projecte prelaboral pensat per oferir suport, orientació i formació a persones amb problemes de salut mental. La presidenta de l’entitat, Margarita Esplugas, destaca que “cal confiar en les capacitats de les persones i donar-los una oportunitat real de futur i una via per poder accedir al món laboral”. A més, denuncia els prejudicis i apunta que “es parla molt del tema, però fan falta accions de veritat”.
El Servei Laboral Xamba ofereix una atenció individualitzada i itineraris adaptats a cada persona. El programa compta amb quatre àmbits formatius entre els quals es pot escollir: cuina, jardineria, reparació de bicicletes, i informàtica i atenció al client. L’entitat atén unes 70 persones i registra una elevada demanda. Amb una llista d’espera d’uns 60 usuaris, acullen les persones a través de derivacions de l’Hospital Parc Taulí i d’altres entitats socials de la ciutat.
Més enllà de les oportunitats laborals, un dels aspectes més valorats del projecte és la creació d’hàbits i rutines. “És molt important que assumeixin la responsabilitat de venir cada dia, que adquireixin una rutina i que estiguin satisfets amb el que fan”, assenyala Esplugas. Així mateix, el servei organitza activitats complementàries com un programa de ràdio, partits de futbol, un club de música i altres espais comunitaris, amb l’objectiu de reforçar les habilitats personals i socials dels usuaris.
L’acte d’inauguració va tenir lloc a la seu de l’entitat i va comptar amb la presència de diverses entitats i institucions del territori, com Vapor Llonch, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Atendís i representants de l’àmbit de Salut de l’Ajuntament de Sabadell, entre d’altres. Esplugas va destacar el treball conjunt amb la Fundació Privada Catalunya i el suport de l’Ajuntament de Sabadell, especialment de l’àrea de Promoció Econòmica, tot reivindicant que “no hi ha progrés real si aquest no arriba a tothom”.