Apareix una gran concentració de pol·len a Sabadell

Sabadell s'ha vist afectada aquest diumenge per l'aparició d'una gran concentració de pol·len visible des de diferents punts del municipi. Aquesta cortina s’ha pogut observar especialment al migdia sobrevolant diversos espais boscosos propers al riu Ripoll.
Alguns testimonis expliquen que el pol·len es veia literalment flotant a l’aire, formant una mena de boirina groguenca que es desplaçava amb el vent per sobre de la vegetació.
Aquest fenomen és especialment habitual en el període previ a la primavera, quan moltes espècies d’arbres i plantes alliberen grans quantitats de pol·len per reproduir-se. A Sabadell i al Vallès Occidental, alguns dels principals responsables d’aquestes concentracions en aquesta època són el xiprer, el pollancre (àlber), el plantatge i els pins.
Aquesta fase de pol·linització marca també l’inici de la temporada d’al·lèrgies per a moltes persones. Davant d’aquest augment de pol·len a l’ambient, el Departament de Salut presenta diversos consells per reduir l’exposició al pol·len, especialment per a les persones al·lèrgiques:
- Identifiqueu el tipus de pol·len que us provoca al·lèrgia per conèixer millor les plantes que el produeixen
- Informeu-vos dels nivells actuals i les prediccions de pol·len a Catalunya.
-Tanqueu les finestres de casa durant la nit
- Procureu no desplaçar-vos en moto o en bicicleta. Si aneu en cotxe, feu-ho amb les finestres tancades
- Si voleu fer activitats a l’aire lliure, eviteu les zones on hi ha plantes que us produeixen al·lèrgia i les hores de màxima concentració de pol·len (de les 5.00 a les 10.00 hores i de les 19.00 a les 22.00 hores)
- Esteneu la roba dins de casa per evitar que s’hi acumuli pol·len
- Utilitzeu ulleres de sol
- Alguns dels medicaments utilitzats en el tractament contra les al·lèrgies poden causar somnolència i afectar la capacitat de conduir vehicles. Reviseu els advertiments que apareixen a l’envàs i el prospecte dels medicaments
