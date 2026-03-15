L’iftar uneix la comunitat musulmana de Torre-romeu en plena celebració del Ramadà

La mesquita Annasiha del barri de Torre-romeu, ha celebrat aquest dissabte 14 de març l’iftar, l’àpat nocturn amb què els musulmans trenquen el dejuni diari durant el mes de Ramadà. Organitzada per l'Associació Islàmica Annasiha, aquesta celebració és una tradició fonamental de l'Islam; reunint famílies, amics i membres de la comunitat per compartir el menjar i l’espiritualitat. Pels musulmans, aquestes trobades també esdevenen una oportunitat per compartir de forma pública la seva tradició i donar-la a conèixer a la resta de la societat.
El president de l'Associació Islàmica Annasiha, Mustapha Elyassini, recalca que l’objectiu de la trobada és reforçar els vincles entre els diferents membres de la comunitat. "Volem celebrar tots junts l’iftar, és una ocasió ideal per reunir-nos i fer més forta la comunitat. Molta gent col·labora i ens ajuda a preparar-ho", destaca.
Elyassini també celebra l’alta participació de joves en l’organització de la jornada. Segons ell, és un motiu d’orgull per als membres més grans de la comunitat: "És una alegria per mi i per tota la gent gran de la comunitat. Ens adonem que hem deixat una marca de convivència i religió".
Sobre la seva experiència personal amb el Ramadà, assegura que el dejuni és sobretot una qüestió d’actitud. "És un tema mental, es pot viure molt tranquil·lament i encara més quan és un costum", afirma.
Entre els assistents hi ha molts joves de la comunitat que viuen el Ramadà amb naturalitat. Douaa Amimar, de divuit anys, explica que és una experiència que viuen amb entusiasme: "Nosaltres vivim el Ramadà amb alegria. És molt bonic, és una forma d’acostar-se a Déu; és la forma més natural de viure’l".
Per a Marwa Ouyidir, de disset anys, el dejuni es fa més fàcil amb la rutina diària. "És costum. T’hi acostumes ràpidament a no menjar, i a l’institut et distreus i és més fàcil", comenta entre rialles amb les seves amigues, que fins i tot bromejen dient que "és com una dieta". Així i tot, reconeixen que els primers dies són els més complicats.
A classe, expliquen, el Ramadà desperta curiositat entre els companys. "A tots els sorprèn que tampoc beguem aigua, no s’ho creuen", comenten.
Les joves també han participat en la preparació del sopar comunitari. "Avui hem estat preparant l’iftar. És molt de treball i només ho fem un cop a l’any. És una forma de compartir i també de mostrar el Ramadà a la gent de fora", remarquen.
La dimensió col·lectiva de la celebració es fa evident en l’organització. Segons relaten, la preparació implica la col·laboració de moltes famílies: "Hi ha molta unió, sobretot per l’organització. Les mares s’han de preparar per elaborar unes 300 unitats de menjar per a tota la comunitat".
El secretari de l’Associació Islàmica Annasiha, Youssef Oubasslam Mouhou, subratlla l’esforç que suposa preparar aquest esdeveniment. "Organitzar l’iftar comporta molt de treball. Ho fem només un cop cada Ramadà perquè requereix molt de temps i també molts diners", assenyala.
Mouhou recorda que el Ramadà és un dels pilars fonamentals de l’islam i que va molt més enllà que fer el dejuni. "El Ramadà se celebra el novè mes de l’any islàmic, que en aquesta ocasió és el 1447 de l’Hègira. Per a nosaltres és fonamental: va molt més enllà de fer dejuni. Parla de solidaritat i espiritualitat; és una ocasió per fer el màxim de bé possible i deixar els pecats enrere, per canviar", explica. Durant aquest mes, afegeix, desapareixen les diferències socials. "En aquest mes, tant els pobres com els rics som tots iguals. També és una oportunitat per trobar-nos amb la família i els amics i reunir-nos".
Entre els participants també hi ha veïns del barri que, sense ser musulmans de naixement, han decidit viure l’experiència. És el cas de Marta Molina, educadora social i veïna de Torre-romeu, que fa dos anys que practica el Ramadà. Molina va descobrir aquesta tradició durant una estada de voluntariat de sis mesos al Marroc, on va poder viure de prop el Ramadà. Després d’aquella experiència, en tornar a casa va decidir continuar practicant-lo. "És una experiència molt bonica que t’acompanya més enllà de l’espiritualitat. Crea grup i crea família. És el moment de reunir forces; jo m’ho prenc com una prova per a mi mateixa", conclou.
