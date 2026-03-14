Els vestits de la Montpalau causen llargues cues a Madrid

Des de fa una setmana, absolutament cada dia hi ha una cua a la Calle de San Mateo, a Madrid. La Fundació Antoni de Montpalau, de Sabadell, està triomfant a la capital espanyola amb l’exposició Ecos de la Moda Romántica, que s’hi estendrà fins al 7 de juny, al Museo del Romanticismo. S’hi poden veure 46 vestits i conjunts d’alta costura que s’han seleccionat expressament per dialogar amb els quadres romàntics del museu.
“És una exposició feta a mida, totalment connectada amb el museu”, comenta Josep Casamartina, director de la Montpalau, que ja atresora més de 20.000 vestits de moda. És la fundació amb la col·lecció de moda més important de tot l’Estat. “Hem fet un estudi de la pintura del museu i després hem seleccionat peces de diferents èpoques del nostre fons, la més antiga un vestit Balenciaga de 1940. Així hem mostrat la influència de la pintura del romanticisme en la moda moderna”, afegeix.
Hi ha vestits exposats d’altres grans noms del disseny, com Santa Eulàlia, Toni Miró, Bibian Blue, Flora Villarreal, Asunción Bastida, Pertegaz, Josep Font, Pedro Rodríguez, Manuel Piña, Josep Andreu, Margarita Nuez, Lidia Delgado...
Es crea un joc de miralls que permet, a través del passat, explicar el present. “Tens un quadre de 1830 amb una màniga de pernil i a davant, un vestit amb la mateixa màniga de 1980”, afegeix Casamartina. Només cal fer una recerca per xarxes socials per veure com és d’instagramejable l’exposició al Museo del Romanticismo.
David Delfín, també a Madrid
S’acumula la feina de la Fundació Antoni de Montpalau a Madrid. Aquesta mateixa setmana s’ha estrenat una nova exposició de David Delfín al Museo del Traje, a raó de la Setmana de la Moda a Madrid. En aquest cas, es tracta d’una extensió de David Delfín. Muestra tu herida, que la fundació ja va inaugurar al Museo Patio Herrera, de Valladolid. En aquest cas, és una mostra de 23 peces i complements,”molt icònics” de quasi cadascuna de les col·leccions del dissenyador, que va morir el 2017. Una panoràmica per explicar les línies de les seves creacions. Ha estat una feina ingent del conservador de la Fundació, Ismael Núñez Muñoz, que va comprar les peces i les va donar a l’associació.