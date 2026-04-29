Veïns de Gràcia reclamen una nova biblioteca al barri: "Ho lluitem des dels anys 70"

Més de cinc dècades després de la creació de l'Agrupació Veïnal de Gràcia, la reivindicació per tenir una biblioteca pública al barri continua en boca de tots. "Fa molts anys que ho lluitem. L'agrupació va començar la seva activitat el 1973 i ha sigut una prioritat des d'aleshores", exposa Joan Vives, membre de la junta i de la comissió de Biblioteca de l'Agrupació de Veïns de Gràcia. Diumenge passat, es va organitzar una jornada reivindicativa per demanar que s'obri un nou equipament a la zona en un futur pròxim, en una diada amb tallers, activitats per a infants i una cercavila acompanyada de pancartes amb reclamacions diverses i la lectura d'un manifest. "No volem un barri dormitori. Volem un barri viu i despert", deien.
"Hi ha una mancança evident i fa molts anys que ho demanem. Hem anat reprenent la reivindicació de manera recurrent, però mai hem obtingut una resposta al respecte", diu Vives. Segons apunten des de l'agrupació veïnal, hi va haver una biblioteca a l'Institut Pau Vila, autogestionada entre ells i l'AFA del mateix centre, perquè volien "demostrar la necessitat d'un espai així al barri". "L'Ajuntament ens va dir en el seu moment que pagaria la meitat de les despeses, però ho vam rebutjar perquè ho vèiem insuficient", apunta. Després de molts esforços, però, l'espai va haver de tancar per dificultats a l'hora de mantenir el projecte. "L'alcaldessa va ser molt clara. Ens va dir que una biblioteca a Gràcia no era una prioritat, però si se'n posés una al Districte V, optarien per ubicar-la als Merinals", agrega. Des del consistori, no han volgut fer cap declaració al respecte.
Dues noves propostes
Fa poc més de dos anys, ERC va proposar al govern municipal construir la nova biblioteca a l'actual parc de Bombers de la Generalitat, que té prevista una nova ubicació. Tot i això, des de l'Agrupació proposen dues novetats: la primera és situar el nou equipament en una de les quatre naus de la Fàbrica Sallarès Deu. "Una acolliria una escola de restauració i hostaleria, una altra es convertiria en Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital, i una tercera es preveu per a una escola de flequeria. La quarta nau –que dona al carrer de Viladomat– és la que el veïnat reclama perquè es destini a una nova biblioteca de barri", diu.
D'altra banda, la segona proposta, aprovada per l'agrupació, és que l'equipament es digui Biblioteca Municipal Joan Moles, primer president de l'entitat i molt compromès amb el barri i la ciutat. "Finalment, volem que el fons especial estigui dedicat al moviment veïnal", apunta. Actualment, hi ha 36 entitats que donen suport a la iniciativa de l'agrupació i exposen que ja s'han reunit amb tots els grups municipals –a excepció de l'extrema dreta– perquè tenen previst presentar una moció al ple aviat.