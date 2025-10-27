Sabadell hauria de tenir en els pròxims cinc anys un nou parc de bombers. El ple municipal ha aprovat avui la cessió inicial dels terrenys on s’aixecarà l’equipament, situats a l’illa compresa entre els carrers del Bruc, Vergós, Buxeda i Pare Fita, al barri de Gràcia. La Generalitat tindrà aleshores les claus del terreny, on haurà de construir l'equipament.
El futur parc substituirà les actuals instal·lacions de la carretera de Barcelona, que han quedat petites i antigues. El nou espai permetrà actualitzar i ampliar el servei per adaptar-lo a les necessitats actuals de Sabadell i dels municipis del seu entorn. Segons fonts municipals, la infraestructura suposarà “un salt qualitatiu en recursos, seguretat i capacitat operativa”. L’Ajuntament defensa que amb les noves instal·lacions es podrà donar un salt en la modernització i ampliació del servei, fet que "permetrà respondre millor a les necessitats actuals i garantir més recursos i un nivell superior de seguretat".
Joan Salve, cap de parc dels Bombers de la Generalitat de Catalunya a Sabadell, explicava en una entrevista recent al Diari que el parc es va dissenyar per a 40 bombers i l'any 2027 ja hi treballaran 64 oficials. I és que el parc actual té unes dimensions de mil metres quadrats, massa reduïdes per a la prestació actual del servei, i la seva ubicació, a la carretera de Barcelona, impedeix una possible ampliació.
Un cop aprovada la cessió, el terreny continuarà sent de domini públic però passarà a mans de la Generalitat de Catalunya, concretament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que serà l’encarregada de construir-hi el nou parc. El solar que se cedirà, de 6.169 metres quadrats –unes dimensions similars a l'estadi de la Nova Creu Alta i sis vegades més gran que l'actual–, està ubicat al carrer de Buxeda 168, en una zona que han considerat "ben comunicada" amb els principals eixos viaris, malgrat que alguns grups de l'oposició –com ara la Crida– ho han posat en entredit.
La cessió—en forma de mutació demanial— arriba amb algunes condicions: si el parc de Bombers no està construït en cinc anys i no manté aquesta utilització durant els 30 anys següents, l'acord quedaria sense efecte i la finca tornaria a ser municipal, tal i com ha explicat Antonio Rodríguez, regidor de Desenvolupament Econòmic. Així i tot, part de l'oposició s'ha mostrat reticent a perdre la titularitat municipal del terreny. En aquest sentit, la moció només ha comptat amb els vots del PSC, Junts i PP, el vot en contra de la Crida i l'abstenció de la resta de grups.