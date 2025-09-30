Comencen les obres del futur passeig d'Antoni Farrés

Les obres del futur passeig d'Antoni Farrés estan a punt de començar i la previsió municipal és que ho facin en els propers dies. L'alcaldessa, Marta Farrés, acompanyada del tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, Adrián Hernández, i altres tècnics municipals, han visitat la zona on es faran les obres juntament amb representants de les associacions de veïns de Gràcia, Can Feu, el Moviment Veïnal Sector Planetes i la Plataforma Soterrament FGC Ara, entre altres veïns, amb les quals s'ha treballat el projecte conjuntament. La previsió és que els treballs durin 12 mesos i estiguin enllestits a finals de 2026.
Marta Farrés ha destacat que es crearà un espai verd de 12.600 metres quadrats amb una inversió d'uns quatre milions d'euros. Serà el resultat d'una obra "que esperàvem fa molt de temps i que la ciutat es mereix", perquè ha assenyalat que no només és un projecte pels barris que unirà, Can Feu i Gràcia, sinó per tot Sabadell. L'alcaldessa assegura que "és una de les obres més importants del mandat per guanyar aquest espai i tancar la cicatriu" que separa els barris de Can Feu i Gràcia, i l'ha comparat amb intervencions com les del Passeig o la finalització de la plaça d'Espanya i l'avinguda de Josep Tarradellas.
Tant important com unir els dos barris, pel consistori, és la presència de verd que hi haurà en el nou espai. El 40% de la superfície en què s'actuarà serà verda, amb la plantació de 250 arbres, vegetació i pantes arbustives.
El projecte el signa el despatx sabadellenc EFA Arquitectes, que va guanyar dues vegades el concurs públic fet per a l'ocasió, ja que la primera adjudicació es va haver de repetir.
Estem ampliant la informació