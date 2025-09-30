Satisfacció veïnal per l'inici de les obres entre Can Feu i Gràcia

Des del 1922 les vies del tren separen els barris de Can Feu i Gràcia. Fa set anys que es van soterrar i, des d'aleshores, la "cicatriu", com l'ha definit aquest dilluns l'alcaldessa, Marta Farrés, s'ha convertit en un sorral que ha generat malestar veïnal perquè era un espai inacabat. D'aquí a 12 mesos, però, la història ha de ser molt diferent.
L'Ajuntament assegura que les obres d'urbanització d'aquest espai, el futur passeig Antoni Farrés, començaran de forma imminent, en qüestió de dies. I han de durar un any. La fase de projecte s'ha allargat més del desitjat per totes les parts per un defecte en la primera adjudicació del concurs públic per elaborar-lo, que es va haver de repetir. La pandèmia tampoc va ajudar posteriorment.
Però ara que la maquinària començarà a treballar per urbanitzar aquest espai de 12.600 metres quadrats per convertir-lo en una gran zona verda, de passeig i estada, veïns de la zona estan satisfets. "Molt satisfets a pesar dels entrebancs i demores que hi ha hagut que finalment arribi aquesta data d'inici d'obres perquè de la proposta de convertir les vies en un passeig ja fa gairebé 20 anys", apunta el portaveu de la Plataforma Soterrament FGC Ara, Isidre Soler. La plataforma es va constituir el 2013 i Soler afegeix que volen que aquest passeig arribi fins al centre de la ciutat, seguint la proposta de corredor verd que mica en mica es va desencallant a l'Ajuntament i que ha de permetre fer una connexió per a vianants més agradable entre Can Feu i Gràcia i el Centre.
Pràcticament només hi ha dos punts que generen debat veïnal. Un és que el carrer de Cèsar Torras es podrà creuar amb vehicle privat al carrer de Júpiter, per no aïllar el sector Planetes. "Al principi no estava previst, però al final l'alcaldessa es va posar del nostre costat", celebrava aquest dilluns Santos Gallego, president del Moviment veïnal sector Planetes. Per la Plataforma Soterrament FGC Ara, en canvi, "s'ha de buscar una solució perquè no creuïn cotxes aquest passeig per a vianants. No hi ha cosa més insegura que un passeig per a vianants on passen cotxes", afirma Isidre Soler. L'altre element discordant és el pont per a vianants davant del carrer del Sobarber i a tocar de la rambla d'Ibèria. "De moment no el toquem", ha dit Marta Farrés. Més endavant ja es veurà què se'n fa.
D'altra banda, veïnes a títol particular com Carme Jiménez, Maria Antònia Corratjé o Sílvia Rojano també celebren l'inici de les obres perquè suposen el punt i a part que desitgen per aquesta zona. Jiménez recorda com "des que vivim aquí, fa 50 anys, hem tingut la via del tren davant de casa. La casa tremolava quan passava el tren i hem viscut un canvi a millor, ha sigut brutal". Està contenta perquè al nou passeig s'hi plantaran 250 arbres i el 40% serà de cobertura vegetal. I acaba amb un desig: "m'agradaria que es cuidés, tant per part dels grans com els joves".
Corratjé està entusiasmada amb què comencin els treballs efectivament per controlar-los i seguir-los diàriament. "Avui m'he llevat amb ganes", comentava, i afegeix que el projecte "m'agrada i pot anar bé. S'haurà d'anar mirant". Per la seva part, Rojano assenyala que "tinc moltes ganes que ho arreglin perquè ara és un pipicà: els gossos arriben i hi fan de tot. També hi ha escombraries de la gent...". La veïna és conscient que per les obres "serà un any complicat, però després valdrà la pena".
En el cas de Can Feu, des del Moviment veïnal sector Planetes assenyalen que queda un tema a resoldre: l'espai que hi ha davant l'edifici del carrer de Mercuri, 3. Assenyalen que és un punt que, quan plou, com que fa pendent, tota l'aigua i el fang baixen cap al portal d'aquest immoble, la qual cosa genera molèsties i problemes de mobilitat.
Marta Farrés també ha fet referència al nom d'aquest espai, passeig de l'alcalde Antoni Farrés, que s'aprovarà definitivament quan acabin les obres. I ha destacat que no implicarà canvis en els carrers de l'Enginyer Playà ni Fraser Lawton perquè el nom farà referència al tram central, no als carrers laterals, per evitar molèsties de canvis de nom. L'elecció d'aquesta denominació es va aprovar per Junta de Portaveus arrel d'una moció d'ERC per homenatjar el primer alcalde de la ciutat en el període democràtic (1979-1999).