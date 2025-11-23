Tanca la botiga Milano.b de la Rambla de Sabadell

Lola Hernández, propietària de Milano.b, ja ha activat el compte enrere per abaixar la persiana del seu negoci de la Rambla i acomiadar-se de tota una vida com a comerciant, previsiblement el 31 de gener. El nom de la botiga amaga tota una història familiar: Milano era l’antiga firma de Cortefiel on havia treballat el seu marit, Baltasar, tota una vida dedicada a la confecció. Quan l’empresa va tancar, afectat pel cas Gürtel, van decidir que havia arribat l’hora de deixar de treballar per als altres i obrir el seu propi negoci. “Era un homenatge a tot l’esforç que s’havia fet a aquella empresa”. La família, originària d’Alacant, va recórrer part d’Espanya seguint els destins laborals del Baltasar, fins que van aterrar a Sabadell.
Van valorar altres ciutats per obrir el seu negoci, però aquí van trobar el que buscaven. “El públic de Sabadell és molt proper, més de tu a tu, és família”, diu la Lola. El que els va animar a muntar el seu propi negoci, quan es va buidar un local pròxim on treballaven dues de les filles, a la Rambla de Sabadell. Ben aviat tota la família s’hi va implicar. Anys després, anuncien la jubilació amb sentiments barrejats. “El comerç petit ho té cada vegada més difícil” i, segons expliquen, ha estat gairebé impossible trobar relleu: un any sencer buscant personal sense èxit. “El comerç és sacrificat: horari partit, dissabtes, campanya de Nadal... la gent no ho vol”, lamenta la Bárbara, que no ha pogut continuar amb el llegat dels seus pares.
El que més els ha costat de la decisió és el vincle creat amb la clientela. “Molts s’han convertit en família”, diu. I mai oblidaran la resposta del barri en moments durs: “Les clientes ens ajudaven en tot. Ens vam sentir molt estimats”. Fins i tot el petit Ibai, el net, reclama que la botiga no tanqui: “Diu que ell s’ho queda”, explica rient la seva àvia. I és que la botiga custodia centenars d’anècdotes. Una que recorden amb simpatia és la d’un nuvi, que va acudir a la botiga a comprar el seu vestit hores abans de casar-se. “Va tenir la gran sort que li quedava perfecte”, diuen.
Especialistes en roba nacional de qualitat, amb peces exclusives —una per talla—, asseguren que el seu segell sempre ha estat l’atenció i l’honestedat. El tancament serà oficial el 31 de gener, quan acabi la temporada d’hivern. “Marxem amb un gust agredolç, perquè veritablement fa pena marxar”, diu la Lola. “Ha valgut la pena”, conclou.