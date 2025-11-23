25 anys sense Ernest Lluch: el PSC ret homenatge al líder polític català assassinat per ETA

Aquest divendres, 21 de novembre, va fer 25 anys de l’assassinat del polític socialista Ernest Lluch a mans de la banda terrorista ETA. En record de l’exministre de Sanitat, el PSC de Sabadell ha celebrat aquest diumenge un acte d’homenatge davant el monument dedicat al seu nom situat al Parc Catalunya.
Gairebé 80 persones han participat en una cerimònia carregada d’emoció, que va incloure la interpretació en directe de dues peces de Mahler i Sibelius (Lluch era un gran melòman) i la tradicional ofrena floral al peu del monument.
L’alcaldessa Marta Farrés ha reivindicat públicament la importància de Lluch, especialment "en un moment com aquest, quan moltes forces volen esborrar la memòria històrica". Segons Farrés, "volen que oblidem, però l’Ernest ens dona l’oportunitat de dir que no l’hem oblidat, no ho fem avui i no ho farem en el futur".
Visiblement emocionada, ha remarcat també "el valor del diàleg que ell sempre volia promoure, més necessari que mai avui dia", afegint que "la democràcia és parlar, seure en un parlament i dialogar; el diàleg és més poderós que les amenaces".
Com a ministre de Sanitat, Farrés ha volgut recordar l'empremta deixada per Lluch: "Ell va treballar perquè les classes treballadores poguessin ser tractades en la sanitat, assentant les bases del sistema que tenim avui".
L’alcaldessa ha aprofitat per criticar que institucions governades per la dreta i l’extrema dreta a Catalunya "vulguin esborrar la figura de l’Ernest Lluch", qualificant-ho "d’enorme indecència política". Assegurant que "no deixarem que esborrin la nostra història; són símbols que van més enllà de les nostres sigles, són símbols que fan comunitat".
L’acte també ha comptat amb la presència del doctor Joan Marcet, exvicepresident del Congrés dels Diputats, amic personal de Lluch i company de lluita política. Marcet ha fet memòria del vessant més íntim del dirigent socialista, evocant "el xoc que va suposar descobrir, durant un sopar, la notícia del seu assassinat".
L'ha descrit com "un tafaner a ultrança, sempre volia conèixer tots els detalls", i també com "una persona molt austera", que fins i tot quan era ministre "comprava croquetes al bar del costat del ministeri". I què per sobre de tot era "una persona entranyablement simpàtica". Marcet també ha incidint en el compromís inalterable de Lluch amb la pau "sempre a través del diàleg", assegurant que va ser "una de les ments més clarividents del socialisme català".
FOTOS DE DAVID CHAO: