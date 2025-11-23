Triomf d'ofici del CE Sabadell davant del Sevilla Atlético a la Nova Creu Alta

Gairebé dos mesos després del triomf per la mínima davant del Villarreal 'B', el CE Sabadell ha tornat a marcar i a guanyar a la Nova Creu Alta. Aquesta vegada en la visita del Sevilla Atlético, un gol d'Agustín Coscia al quart d'hora de joc ha servit els de Ferran Costa per sumar els tres punts després d'un segon temps d'ofici. Pugen fins a la segona posició del grup els arlequinats que se situen a només un punt del lideratge i augmenten fins a tretze les jornades sense perdre en aquest inici de competició a Primera Federació.
Costa ha repetit l'onze titular que va guanyar a la Luis del Sol la jornada passada davant de l'altre filial sevillà de la categoria, el Betis Deportivo. Sergi Segura ha tornat a actuar com a central esquerrà, per darrere de Javi López-Pinto i amb la parella de davanters Agustín Coscia - Rodrigo Escudero, que han sortit d'inici junts per sisena jornada consecutiva.
Ha entrat bé al partit el Centre d'Esports. Amb intensitat, pressionant la sortida de pilota i tancant, pràcticament, a camp propi els visitants. Coscia, primer, ha anotat previ toc amb les mans i l'àrbitre ha anul·lat el gol. Poc després, no obstant això, sí que ha trobat el camí el davanter argentí. López-Pinto ha fet una gran centrada des de la zona de tres quarts, que Bonaldo ha prolongat i Coscia ha enviat al fons de la xarxa al quart d'hora de joc.
Després del gol, el partit ha començat a baixar el ritme i, a poc a poc, el Sevilla Atlético s'ha començat a sentir més còmode. El filial andalús ha agafat el domini del duel des de la possessió i amb algunes arribades per banda, però sense ocasions clares sobre la porteria de Fuoli més enllà d'una cessió curta de Kaiser que a punt ha estat d'aprofitar Ibra Sow. Poc abans del descans, Joel Priego ha avisat des de la frontal en un tram en què el Sabadell ha millorat i ha tornat a tenir més domini.
A la represa s'ha mantingut el guió del final del primer temps. Poques arribades i domini altern. Les millors ocasions del conjunt arlequinat han estat per a Coscia que ho ha provat en els primers minuts amb una rematada de cap aturada pel porter i també en una bona internada en què la grada ha demanat penal després de la caiguda del davanter. Ha mogut la banqueta Ferran Costa amb l'entrada de Miguelete per Escudero, a l'hora de joc. La millor dels visitants ha estat per a Collado, que també ha entrat al segon temps, després d'una bona jugada personal que ha finalitzat amb un xut al primer pal aturat per Fuoli.
També ha fregat la sentència el Centre d'Esports amb diverses ocasions. Coscia ha pogut duplicar, primer amb un xut des de la frontal que ha marxat fora i, poc després, Priego ha fet treballar el porter Rafa Romero amb una rematada de volea aturada pel meta. El tècnic ha continuat refrescant les cames amb l'entrada de Ton Ripoll per López-Pinto, situant Astals per davant de la defensa. Coscia ha tornat a tenir el segon amb una rematada alta abans d'entrar en el tram final. Rubén Martínez i Genar Fornés, per Coscia i Segura, han esgotat els canvis. Ha sabut viure a camp contrari el Sabadell en els últims minuts per sumar un triomf cabdal a casa abans de visitar el Nou Sardenya la pròxima jornada.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli; Astals, Kaiser, Bonaldo, Segura (Genar Fornés, m. 82), Quadri, Urri, Priego, López-Pinto (Ripoll, m. 71), Escudero (Miguelete, m. 60) i Coscia (Rubén Martínez, m. 82).
Sevilla Atlético: Rafa Romero; David López, Iker Muñoz, Rivera (Collado, m. 65), Sierra (Miguel, m. 86), Altozano (Raihani, m. 65), Ibra Sow (Iker Villar, m. 86), Sergio Martínez, Lulo Dasilva (Ciria, m. 80), Espiñeira i Nico Guillén.
Àrbitre: Millán Bárcenas (comitè de La Rioja). Grogues: Quadri; Lulo.
Gols: 1-0, Coscia m. 15.
Incidències: 3017 espectadors amb una vintena d'aficionats visitants.