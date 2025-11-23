L'Esbart Dansaire balla pel seu 48è aniversari

L’Esbart Dansaire ha celebrat el seu 48è aniversari aquest diumenge 23 de novembre omplint la plaça de la Creu Alta de ball i música. Les diferents seccions de l’entitat sabadellenca han ofert una ballada informal amb l’acompanyament en directe del grup Soca-rel, en una jornada gratuïta i oberta a tothom combinant exhibició i participació.
A més de l’actuació conjunta, l’esbart ha organitzat una ballada-taller per mostrar a persones de totes les edats (des d’infants fins a gent gran) diversos passos principals de dansa tradicional.
La presidenta de l’entitat, Lydia Orobitg, ha destacat el valor d’aquesta celebració: "És una fita important. Estem a punt de celebrar el 50 i anem arribant, malgrat les dificultats, els canvis socials i la sensació que la dansa tradicional queda obsoleta. Per nosaltres és un repte i de mica en mica anem tirant."
Parlant de les dificultats amb què l'entitat ha de fer front cada dia, Orobitg identifica la falta d'un relleu generacional com a primordial: "Totes les entitats de cultura popular patim aquesta falta de nenes i joves. Tot i això, cada dia intentem motivar a la canalla i el jovent perquè coneguin les tradicions i descobreixen els balls populars."
Sobre l’acte del dia, Orobitg remarca el seu caràcter participatiu: "Fem una ballada informal i després intentem ensenyar danses a la gent que ens mira. Cosetes fàcils, per a totes les edats, perquè vegin que no és tan difícil i s’animin a venir a ballar. És una manera de donar-nos a conèixer." La música en directe ha anat a càrrec de Soca-rel, un grup amic de l'entitat.
Mirant cap al futur, l’Esbart Sabadell Dansaire ja pensa en la celebració dels seus cinquanta anys: "Farem un gran esdeveniment: potser un concert, un espectacle amb altres entitats de cultura de la ciutat… volem celebrar-ho tots plegats."
