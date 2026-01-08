Els 10 espectacles que marcaran l’inici de 2026

No cal tenir una bola de vidre per saber quines seran les propostes culturals que marcaran l’inici d’any a Sabadell. A sobre de l’escenari, el 2026 arriba farcit de teatre, dansa, música, òpera i circ. Aquesta és la nostra selecció, d’entre molts altres espectacles imperdibles de qualitat, sobre la programació de gener.
Trencanous, Ballet de Barcelona
Aquest clàssic arriba amb un toc català de la mà del Ballet de Barcelona, dirigida per Chase Johnsey i Carlos Renedo i realitzada amb la col·laboració de la Colla Castellers de Sarrià i L’Esbart Dansaire de Rubí.
L’espectacle allargarà l’esperit nadalenc explicant les aventures de la Clara i el seu Trencanous durant la nit de Reis en un món ple de màgia i fantasia on hi haurà mostres de dansa espanyola, xinesa, aràbica, francesa, russa i catalana.
Gegant
- 18-1-26, Teatre Principal
- Teatre
Gegant, que es va poder veure durant l’estiu passat al Teatre Romea, ha esgotat ràpidament les entrades a Sabadell. L’èxit segur que ha estat el resultat de diferents factors, entre els quals una bona història sobre Robert Dahl, reflexions actuals –llibertat d’expressió, linxament, rectificació– , la solera de Josep Maria Pou i el magnetisme d’actors de casa com Jep Barceló i la castellarenca Aida Llop.
Per fi me’n vaig, de Carles Sans
Després de 45 anys de professió, Carles Sans anuncia que s’acomiada amb aquest espectacle de 80 minuts, dirigit per José Corbacho, en què desmunta moltes activitats que la societat encoloma a qui deixa de treballar.
Schéhérazade, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès
- 23-1-26, Faràndula
- Música
Sota direcció d’Andrés Salado, la formació combinarà dos compositors, un primer contemporani i un segon del passat. La primera part del concert estarà dedicada a Fazil Say, amb Never Give Up, que es presenta com un clam a la resistència davant la injustícia i la repressió. A continuació, hi haurà la suita simfònica que Rimski-Kórsakov va escriure el 1888 inspirant-se en els contes de Les mil i una nits.
Manu Guix, en acústic
El pianista crea una atmosfera íntima, com si la sala fos el menjador de casa, i es posa al servei del públic, que li fa les seves peticions. Manu Guix ha esgotat entrades per al que serà el seu 25è concert a la sala.
Gesta èpica d’arrels profundes, de Joventuts
- 30-1-26 Teatre Principal
- Música i poesia
Aquest concert de la Cobla Mediterrània al Teatre Principal serà un merescut homenatge al pintor Jordi Roca, dins del cicle de cambra de Joventuts Musicals de Sabadell. S’hi interpretarà la música de Josep Maria Serracant per acompanyar una lectura dramatitzada del poema Gesta èpica d’arrels profundes, de Roca.
Univers, d’Engruna Teatre
La premiada companyia Engruna Teatre ve de presentar Univers a Londres. Ara ho farà una altra vegada allà d’on va sortir, laSala. És un poema visual amb música i moviment en directe, cossos i objectes, que atraparà els més petits.
Push!
No és una proposta nova, però mereix ser a la llista per si algú es va perdre l’estrena de l’any passat. La Fundació Òpera a Catalunya, amb la Simfònica del Vallès i corals de Sabadell, ofereix aquesta òpera de Howard Mody basada en una història real, crua i impactant: una mare va haver d’empentar el seu fill de 12 anys, Simon Gronowski, a fora del vagó que els conduïa a la mort segura que era Auschwitz.
Assajos de circ
-
30 i 31-1-26, l’Estruch
-
Circ
La Vela de l’Estruch ja torna a operar. Qui hi vulgui treure el nas, pot assistir gratuïtament, però amb invitacions, a veure assajos d’espectacles. Aquest gener n’hi ha dos programats: Secrets, de Circ EIA, el divendres 30 a les 19h, i Superposición, de la companyia La llave de sal, el dissabte 31 a les 19h.
Uns pastorets de rècord
-
Fins al 16 de gener
-
Teatre
Encara es poden veure Els Pastorets del Sant Vicenç (8, 9, 15 i 16 de gener) i els de Joventut de la Faràndula (10 i 11 de gener), també en versió infantil (24 i 25 de gener). Sabadell és la ciutat catalana amb més espectadors del clàssic, gairebé un 10% del públic veu l’obra a la ciutat. Una tradició que mobilitza centenars d’actors i que va més enllà de les festes nadalenques.