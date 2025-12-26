FOTOS | L'Orfeó de Sabadell protagonitza el concert de Sant Esteve

L'Orfeó de Sabadell ha protagonitzat aquest divendres, 26 de desembre, el tradicional concert de Sant Esteve, celebrat a la parròquia de la Puríssima a les 11.30 h. L'entitat, nascuda el 1904, ha estat dirigida per Mercè Pérez, amb Linus Montolio al piano, Adrià Crespo a la percussió i Martí Comas al baix.
La primera peça del concert ha sigut Gaudete!, un tradicional anònim que obrirà la vetllada amb força i solemnitat. Tot seguit, el programa ha continuat amb Earth Song de Frank Ticheli, una obra d’intensa expressivitat, i amb Christmas Lullaby de John Rutter, per aportar un moment de serenor.
A continuació s'ha interpretat Dona nobis pacem de Mary Lynn, seguida del delicat Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré i de l’Ave María de Javier Busto. El programa ha seguit amb tres obres d’Ola Gjeilo: Ubi Caritas, Ecce Novum i The Ground, que han ofert un recorregut sonor ple de llum i espiritualitat. La part final del concert s'ha dedicat al repertori nadalenc. S’ha pogut escoltar El noi de la mare en l’arranjament de Jordi Domènech, El dimoni escuat i Fum, fum, fum d’Albert Guinovart, així com Les dotze van tocant i Pero mira cómo beben en els arranjaments de F. A. Pagès. El concert ha culminat amb Joia en el món de G. F. Händel, que ha tancat la vetllada.