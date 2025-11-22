Sabadell celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants amb èmfasi en la diversitat i la inclusió

La plaça de la Infància de Sabadell ha acollit aquest dissabte 22 de novembre l'acte principal del Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI), una jornada reivindicativa i festiva pensada per a infants i famílies. Durant el matí els participants han pogut gaudir de diverses activitats d'aprenentatge lúdic i creatiu: un espai de lectura, "la Ruleta dels drets dels infants" de la Creu Roja, un taller obert de gimnàstica artística i acrobàcies a càrrec de Sabadell Gimnàstic Club, tallers de manualitats... Tot i això, l’objectiu central de la celebració ha estat visibilitzar els drets dels infants i adolescents, amb especial atenció a la diversitat i la inclusió, com ha expressat el Consell d'infants i adolescents de Sabadell durant la lectura del seu manifest.
Els membres del Consell han compartit la seva visió sobre la diversitat i la inclusió: "La diversitat forma part de la nostra societat. Tot i això, encara hi ha moltes situacions en què les persones són jutjades o discriminades per la seva identitat de gènere, orientació sexual o aspecte físic". Han destacat la importància de l’educació com a eina per fomentar el respecte, tot reconeixent que "una hora de tutorial no pot canviar la manera de pensar d’una persona" i que cal una formació contínua del professorat.
Educació, empatia i respecte
Els infants també han ressaltat com han d’actuar davant situacions de discriminació: "Cal ajudar, acompanyar i donar suport a la persona afectada, buscant ajuda d’un adult de confiança i educant sobre el tema". També han subratllat la necessitat de campanyes de sensibilització permanents i d’un entorn inclusiu on "ningú sigui jutjat pel que és o per com es mostra, on el respecte i la inclusió siguin la norma, no l’excepció". En el manifest també han remarcat que per assolir aquesta inclusió cal l'acció de tothom: "Per aconseguir-ho, cal educació, empatia i respecte, i que tant famílies com escoles treballin conjuntament per detectar i actuar davant qualsevol situació de discriminació”.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, present en l'acte ha valorat positivament la feina dels infants i del Consell: "Gràcies, un any més, per la feina que feu. I moltes gràcies també per recordar-nos la importància de l’educació i del respecte. Els nens ens ensenyen moltes vegades com s’ha d'actuar". Farrés ha destacat que la ciutat està al costat dels infants per construir un entorn inclusiu: "El món és més bonic si ens respectem, ens estimem i no ens odiem".
FOTOS DE DAVID CHAO: