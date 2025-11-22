L’habitatge emergeix com el tema més urgent en la consulta ciutadana de Sabadell En Comú Podem

Sabadell En Comú Podem ha presentat els resultats de la seva consulta ciutadana, una iniciativa que ha mobilitzat prop de 500 persones entre vot presencial i telemàtic. El grup polític va repartir quatre carpes a diferents punts de la ciutat (plaça de l’Imperial, plaça de la Creu de Barberà, plaça del Pi i plaça de Còrdova) amb l'objectiu d'identificar les preocupacions principals del veïnat. Els Comuns han aprofitat aquest dissabte 22 de novembre per analitzar les necessitats de la ciutadania en una jornada de treball on també han abordat els objectius finals de mandat i han fet balanç de la feina feta pel grup municipal fins ara. Tant el portaveu i regidor del partit Joan Mena ha estat present com la regidora Alejandra Sandoval.
Mena ha estat contundent amb la situació política actual a Sabadell: "No hi ha un lideratge polític a la ciutat. En Comú Podem estem articulant una proposta que afavoreixi a tots els ciutadans; no podem permetre que hi hagi barris de primera i barris de segona i persones de primera i persones de segona".
El portaveu del partit ha insistit també en la necessitat d’un govern més obert als sabadellencs: "S’ha de donar veu a la participació ciutadana, el govern de Farrés ha fracassat en donar veu als sabadellencs". Així i tot, continua mantenint la línia de debat oberta: "Encara tenim la mà estesa amb el govern socialista de Farrés en la negociació dels pressupostos, però no hi ha hagut intenció per part del municipal d’escoltar-nos ni a nosaltres ni a moltes de les entitats de la ciutat".
En relació amb la consulta ciutadana, Antonio Roa, membre de l’executiva de l'agrupació, ha detallat el perfil de la participació: "Estem molt contents dels resultats: el 92% dels vots han estat físics i la resta telemàtics. Aquesta ha estat una de les primeres votacions de participació ciutadana a Sabadell en molt temps, una forma d’apropar la gent a les decisions polítiques". Roa ha remarcat que les prioritats han estat clares: "Les propostes que més han interessat a la majoria han estat les d’habitatge i, en segon lloc, la mobilitat. Per a la següent ocasió esperem una participació encara més gran; volem que l’Ajuntament s’adoni que els ciutadans volen formar part de les decisions polítiques".
Habitatge i mobilitat, les grans preocupacions
Joan Mena ha exposat les propostes que més suport han rebut en cada bloc temàtic. En habitatge, els participants han prioritzat: "Sol·licitar el registre de pisos dels bancs per incloure'ls al parc públic, i posar en marxa un Pla d'Habitatge per a gent gran, gent jove i persones amb diversitat funcional". En mobilitat, les opcions amb una millor valoració han estat: "La prova pilot del bus nit, reduir la freqüència de pas del servei d’autobusos dels 30 als 20 minuts i reforçar les línies de la TUS en hora punta".
La ciutadania també ha avalat amb força les propostes de caràcter mediambiental, especialment la naturalització del riu Ripoll i la millora dels accessos a aquest espai.