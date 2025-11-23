Xasqui Ten: "'Operación Triunfo' ha estat bressol de talent real"

Els mètodes de producció musical han canviat molt en els últims anys. Xasqui Ten ha viscut aquests canvis en primera persona a la seva productora a Sabadell, Ten Productions. La productora musical va ser fundada pels germans Toni i Xasqui Ten el 1988, i des de llavors han realitzat multitud de projectes discogràfics amb artistes nacionals i internacionals. A banda de la seva feina amb artistes, la productora dirigeix musicals en teatre, posa banda sonora a pel·lícules i col·labora en els talent show de televisió més importants del país, com ara Tu cara me suena i Operación Triunfo.
Actualment, la productora musical segueix un ritme accelerat perquè està treballant a l’edició del 2025 del programa de televisió Operación Triunfo. “El flux d’OT és tan ràpid que som un equip de tres productores treballant-hi”, subratlla Ten. L’activitat és ràpida al llarg de tota la setmana perquè reben l’encàrrec dimarts al matí i els concursants han de tenir el playback acabat i en la tonalitat correcta per assajar els dimecres. A més, en el transcurs dels dies i amb els assajos, les cançons solen patir canvis. El productor posa com a exemple haver d’allargar una introducció perquè la posada en escena a la gala ho requereix. Matisa que “pot semblar poca cosa, però allargar una introducció ja és una gran feinada, sobretot perquè ja has gravat cors i instruments”. A sobre, el directe televisiu exigeix concisió, llavors, la diferència entre produir per a televisió i produir per a disc és notable. El productor exposa que “les actuacions a la pantalla duren menys perquè la televisió vol agilitat i espectacle”.
Aquesta velocitat no només influeix durant l’emissió del programa sinó que també es reflecteix en el descens d’interès de la gent en els concursants una vegada acaba. Segons el productor “el xoc és fort, a la que s’acaba el programa la gent desfocalitza i s’oblida. Encara que una discogràfica els fitxi, pot passar un mes fins que el disc surt al mercat, i aquest mes és una eternitat”. El productor també parla del prejudici històric contra els “triunfitos”, però defensa que “OT ha estat bressol de talent real. Hi ha sortit gent important com ara Pablo López, Manuel Carrasco o Aitana”.
Al llarg dels anys, el productor ha pogut viure moltes etapes de la indústria musical. “Quan vam començar hi havia l’estudi de gravació, una taula de mescla, cinta analògica i músics”, explica Ten. Amb els anys, la tecnologia s’ha introduït al món de la música i recorda el cataclisme que va suposar l’streaming per al model discogràfic i ara, el panorama actual ja és dominat per aquest fenomen. Pel què fa a la intel·ligència artificial, té clar que s’ha d’acollir perquè “ha vingut per quedar-se” i creu que gràcies a ella els creadors humans guanyaran valor. “Serà com els mobles: hi haurà qui voldrà comprar a l’Ikea, però hi haurà qui voldrà una tauleta de disseny. El músic de veritat serà un artesà”, conclou Xasqui Ten.