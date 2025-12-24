La recepta orquestral per començar l’any de bon humor

L’Orquestra Simfònica del Vallès tornarà a donar la benvinguda a l’any nou amb una de les cites més esperades del seu calendari musical, el Festival de Valsos i Danses, que tindrà lloc els dies 3 (20h) i 4 de gener (11.30h) a la Faràndula. És un concert ja clàssic de les festes nadalenques que combina tradició, elegància i esperit festiu, i que convida el públic a deixar-se portar pel ritme i el bon humor per començar l’any amb música.
En aquesta edició, l’OSV estarà dirigida per Xavier Puig, al capdavant d’un programa variat i ple de contrastos que va molt més enllà del repertori vienès més conegut. El festival comptarà amb dues veus solistes convidades que s’aniran alternant segons la ciutat i la data: la soprano Laura del Río, que actuarà el 3 de gener a Sabadell, i la soprano Tina Gorina, protagonista del concert del dia 4. Ambdues aportaran brillantor i expressivitat a una vetllada pensada per a tots els públics.
El programa proposa un viatge musical per diferents estils, èpoques i geografies, sempre amb un fil conductor festiu. No hi faltaran els valsos i polques de Johann Strauss fill, autèntic emblema del gènere, amb obres tan emblemàtiques com Künstlerleben (Vida d’artista) o l’inconfusible An der schönen blauen Donau (Al bell Danubi blau), que posa el colofó final al concert.
Però el Festival de Valsos i Danses també obre la porta a altres festes musicals, amb peces que aporten color i caràcter propi. Així, el públic podrà gaudir del vibrant Mambo de West Side Story de Leonard Bernstein, de l’obertura de Die Fledermaus de Strauss, de la delicada Valse triste de Jean Sibelius o de la sardana La mosca de Juli Garreta, en una orquestració de Ferran Cruixent.
El repertori vocal inclou moments d’òpera i sarsuela tan celebrats com Ah! non giunge uman pensiero de La sonnambula de Bellini, Il bacio de Luigi Arditi o En el Vallespir, de Cançó d’amor i de guerra de Rafael Martínez Valls. Amb aquesta proposta, l’Orquestra Simfònica del Vallès reafirma el seu compromís d’oferir concerts de qualitat amb un esperit proper i festiu. El Festival de Valsos i Danses esdevé així una ocasió ideal per compartir una vetllada especial, acomiadar les festes amb un somriure i brindar per un nou any ple de música.
A més de Sabadell, el concert haurà passat per Terrassa, Lleida, Girona, Rubí, Reus, Santa Cristina d’Aro i Vic. L’Orquestra Simfònica del Vallès no para quieta per festes. La setmana passada va oferir quatre concerts multitudinaris de bandes sonores al Fòrum de Barcelona amb la projecció en directe de les pel·lícules Star Wars i How To Train Your Dragon. Per altra banda, el dia de Nadal va tocar El trencanous, de Txaikovski, al Palau de la Música Catalana.