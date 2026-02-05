El Cineclub Sabadell convida l’actriu Assumpta Serna a la projecció de 'Matador'

El Cineclub Sabadell presenta el cicle Assumpta Serna, de matadora a monja, una selecció de quatre pel·lícules que repassen l’evolució dramàtica d'Assumpta Serna, una de les actrius catalanes amb una trajectòria més internacional i diversa.
L’objectiu del programa és mostrar tant alguns dels papers més coneguts de Serna com d’altres menys habituals i amb registres molt diferents, reflectint la seva llarga i consolidada carrera al cinema de diversos països.
Totes les sessions es faran als Cinemes Imperial i l’actriu Assumpta Serna serà present a cada projecció per fer una presentació i col·loqui amb el públic.
El programa es divideix en dues parts diferenciades: la primera part posa l’accent en els papers on Assumpta desplega una presència forta, segura i poderosa; i la segona, en personatges complexes que busquen la felicitat o la transcendència personal.
Programa del cicle
Primera part:
- 5 de febrer, 20.30 h – Matador
Pel·lícula de 1986, dirigida per Pedro Almodóvar, un thriller dramàtic on Assumpta Serna comparteix protagonista amb Antonio Banderas i desenvolupa un paper que la va projectar internacionalment.
- 5 de març, 20.00 h i 22.30 h – El maestro de esgrima
Film de 1992 dirigit per Pedro Olea, basat en la novel·la d’Arturo Pérez-Reverte, on Serna interpreta una dona hàbil i segura dins d’un drama històric ambientat al segle XIX.
Segona part:
- 30 d’abril – Momentos robados (hora a concretar)
Pel·lícula argentina de 1998 dirigida per Oscar Barney Finn, on Assumpta interpreta una dona que busca la felicitat i el seu lloc vital enmig de somnis i realitats.
- 6 de juny – Red de libertad (hora a concretar)
Film de 2017 dirigit per Pablo Moreno (que també assistirà a la projecció), en el qual Serna interpreta una monja heroica que crea una xarxa d’evasió per salvar jueus durant el nazisme.
Aquest cicle ofereix una mirada completa i singular sobre la versatilitat interpretativa d’Assumpta Serna i convida al públic al diàleg sobre la construcció de personatges femenins amb força narrativa dins del cinema internacional. Una proposta del Cineclub que enriqueix l’activitat regular de l’entitat i la seva contribució a l’oferta cinematogràfica i cultural de la ciutat.