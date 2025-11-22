La Festa del Voluntariat 2025, una oportunitat per reforçar la comunitat i donar valor al compromís social

La Festa del Voluntariat 2025 ha omplert aquest matí l’Espai Polivalent del Parc del Nord de voluntaris, veïns i d’entitats en una trobada pensada per agrair, compartir i, sobretot, reivindicar l'ànima del compromís comunitari a Sabadell. El manifest de la jornada, llegit per membres d’Atendis, Amics de la Gent Gran i de l'Oncolliga, ha posat l'accent en sensibilitzar als ciutadans: "Aquests actes són una oportunitat per conscienciar sobre temes de gran interès, com la participació activa de les persones voluntàries". També s’ha recalcat que aquest dia és una oportunitat única per celebrar la tasca de tots els voluntaris, que sovint passa desapercebuda: "És un dia per agrair el compromís, el regal del seu temps i els valors que aporten".
El manifest ha destacat l'esperit de comunitat que es genera en cada nova edició: "Aquest espai ens permet retrobar-nos i fer créixer el teixit comunitari", així com el caràcter reivindicatiu i festiu de la jornada: "És un acte de trobada, de compartir i de celebrar la tasca col·lectiva". També s'ha reivindicat un voluntariat inclusiu: "El voluntariat no té edat ni condició, no coneix fronteres ni limitacions". A més, s’ha subratllat que la diversitat és essencial: "La comunitat és diversa, i la diversitat sempre ens enriqueix".
L’alcaldessa Marta Farrés ha intervingut en l'acte reconeixent l’emotivitat del manifest: "És un text preciós que resumeix molt bé el que volem ser com a ciutat". Ha destacat la força del voluntariat en un moment social tens: ""l donar, cuidar-nos i estimar-nos és clau per no caure en l’aïllament i la crispació", i ha insistit que "compartir ens fa sentir connectats amb la ciutat i amb els nostres veïns i veïnes".
Farrés també ha volgut deixar clar el paper de les administracions: "El voluntariat ha d’acompanyar, però els drets els hem de garantir des de l'administració pública", remarcant que cal inversió, polítiques i compromís democràtic. Finalment, ha expressat un agraïment explícit: "Sou l'ànima de Sabadell".
La jornada ha continuat amb l’obra Màsters, de la companyia Alcavot Teatre, i un aperitiu final per voluntàries, voluntaris i entitats.
