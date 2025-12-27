Resum de l'any a Sabadell: 12 moments que han marcat el 2025

Gener
Una sabadellenca, Nayeli, va ser el primer nadó nascut el 2025 en un hospital públic de Catalunya, segons va comunicar el Departament de Salut. Va néixer a les 00.00 h amb un pes de 2,190 kg.
Febrer
La funerària Torra construirà un nou tanatori a Gràcia que doblarà la superfície de l'actual. D’aquesta manera, la companyia es vol posicionar per encarar el futur més immediat, tenint en compte que el 31 de desembre del 2027 acaba la concessió que té de les instal·lacions municipals de la ronda d’Orient, al barri de Covadonga
Març
Un març de paraigües: rècord històric de pluja. El pas de tres borrasques –Jana, Laurence i Martinho– per Sabadell van deixar almenys 167,5 litres per metre quadrat al municipi, fent miques el rècord que fins aquest 2025 eren els 166,7, de fa catorze anys, el 2011.
Abril
L'apagada de llum al sud d'Europa afecta de ple Sabadell. L'afectació es va allargar durant tot el dia i va paralitzar el país. Les imatges de la jornada són un record històric.
Maig
Clam perquè el Govern d’Espanya freni el desig del BBVA. Entitats i patronals participen en la consulta pública sobre l'opa al Banc Sabadell.
Juny
FOTOS | El CE Sabadell es dona un bany de masses en la celebració de l'ascens a Primera Federació. Milers de persones han omplert els carrers de la ciutat en la rua i rebuda a l'Ajuntament.
Juliol
VÍDEO | Nit de terror al sud de Sabadell per una baralla campal a ganivetades. Gran dispositiu de Mossos al barri per una baralla entre els veïns i els ocupes conflictius. Hi ha una persona detinguda, segons informa la policia catalana.
Agost
VÍDEO | La nova Mola, menys afluència i sense restaurant: "Ara es puja millor, però abans tenia la seva gràcia". Pugem a la Mola a parlar amb els usuaris recurrents sobre la nova etapa que viu el parc natural.
Setembre
Sabadell Aixeca el Teló celebra 10 anys de germanor entre entitats teatrals. Joventut de la Faràndula, Sant Vicenç i Ciervo ensenyen la poteta de tot el que vindrà aquesta temporada.
Octubre
Fracassa l'opa: el BBVA només aconsegueix un 25% d'accions del Banc Sabadell. L'entitat basca no ha assolit el mínim del 30% i l'opa queda sense efecte.
Novembre
La jutgessa envia Santi Laiglesia a presó de manera preventiva. El principal sospitós dels fets s'ha negat a declarar i a respondre les preguntes de la magistrada.
Desembre
Lluís Matas i Katia Botta acaten Junts i surten del govern de Sabadell: "No escollim marxar, ens obliguen a fer-ho". "La ferida està oberta, el partit està tocat", assegura el portaveu del grup municipal de Junts.