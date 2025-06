FOTOS | El CE Sabadell es dona un bany de masses en la celebració de l'ascens a Primera Federació

Alegria incontrolable als carrers de la ciutat en la celebració de l’ascens a Primera Federació. Si el diumenge amb l’empat a Múrcia, els milers de sabadellencs que es van congregar a la plaça de l’Argub van vibrar i celebrar com mai la fita, fins a altes hores de la nit també a l’Eix Macià, la rua del dilluns no s'ha quedat enrere.

Ja alguns centenars d’aficionats han esperat els jugadors en la seva arribada cap a la tarda i, després d’alguns càntics des del balcó de la tribuna de l’estadi, la carrossa amb el lema en gran ‘Ara més que mai’, ha enfilat l’avinguda Lluís Companys. Els jugadors, aclamats constantment per les desenes de seguidors que han anat seguint el recorregut per Pi i Maragall, Onze de Setembre, Via Massagué, passeig de Manresa i el de la plaça Major fins a arribar al bany de masses definitiu a la plaça de Sant Roc, on milers de persones han omplert tota la zona per celebrar l’esperat ascens. En la sortida al balcó, els milers d’arlequinats han anat aclamant tots i cadascun dels jugadors. David Movilla ha iniciat els parlaments agraint l’afició pel suport i també demanant un càntic pels jugadors. Com a capità, Cortés li ha agafat el relleu recordant també tot el viscut durant la temporada i com ha valgut la pena després de l’alegria final. Introduïts per l’speaker, Jaume Quero, tots els membres de la plantilla han anat sortint un a un al balcó. Miguelete, Kaiser, Urri, Morcillo o Bransu han protagonitzat les ovacions més sonores.

Hi ha hagut de tot. Festa amb alguns cants típics com l'“un dia de partit” o “honor al Sabadell”, emocions a flor de pell com en el cas de Ton Ripoll, recordant tots els seus ascensos fallits, o Morcillo, un dels últims a sortir i aclamat per tothom al crit de “Morcillo quédate”, visiblement emocionat. Precisament el jove migcampista ha aprofitat per passar comptes. “L’any passat, un jugador del Barça Atlètic va fer un gest que no ens va agradar gens i ara cadascú està al lloc que li toca”. En la mateixa línia, Trapero ha volgut recordar l’episodi de burla per part de l’speaker del Terrassa en el derbi. “Ara el micròfon el tinc jo. El Sabadell, a Primera, i el Terrassa, a Segona”. Festa completa i objectiu assolit. El Sabadell és de Primera Federació.

FOTOS: DAVID CHAO I JUANMA PELÁEZ