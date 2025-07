El CNS Tennis Taula ja coneix els rivals per a la nova temporada a Divisió d'Honor

El Club Natació ja coneix els seus rivals per a la temporada 25-26 a la Divisió d'Honor masculina de tennis de taula. Un nou curs que arriba amb desplaçaments més llargs i, segons afirmen des de l'entitat, un increment considerable del nivell mitjà del grup. La renúncia a la plaça de dos equips catalans i l'ascens de l'Hospitalet, fa que enguany els nedadors comparteixin grup amb més equips de fora de Catalunya que les últimes temporades. D'aquesta manera, en el grup 2, hi haurà un club eivissenc, un andorrà, un alacantí i un aragonès.

Els equips que conformen el grup són School Zaragoza, Sant Josep.net - Sant Jordi, Valls del Nord, UE Sant Cugat, Sosmatic Badalona, CN Mataró, Girbau Vic, TT Cassà, Tramuntana Figueres, CTT Mollerussa i Francisco Pomares Elche. L'objectiu del Club, després de disputar dues fases d'ascens a Superdivisió consecutives, tornarà a ser estar en la zona capdavantera de la classificació. Per a la nova temporada l'equip ja ha confirmat que no continuaran Xavi Casadevall, ni tampoc Héctor Saavedra.

També han conegut els seus rivals el segon i tercer equip de la secció. A Primera Nacional, el CN Sabadell competirà en el grup 4 amb els aragonesos School Zaragoza i CN Helios, els valencians Castelló Cerámica i TM Fuente del Maestre, i els catalans CTT Hospitalet, Despí TT, CTT Barcelona, Daruma Lluïsos de Gràcia, Termotur Calella, TT Parets i Les Borges General d'Olis. A Segona Nacional, el Natació Sabadell estarà al grup 5 amb Tramuntana Figueres 'A' i 'B', CTT Sallent, Girbau Vic, CTT Tortosa, CTT Ripollet, Lluïsos d'Horta, Despí TT, Lluïsos de Gràcia, TT Cassà i CE TT Ripoll.

Bon paper de Khidasheli a l'Europeu U19

D'altra banda, un dels palistes de l'equip absolut del Club Natació, Luca Khidasheli, va finalitzar fa alguns dies la seva participació en el Campionat d'Europa U19, amb una gran actuació. El jugador sabadellenc, de 17 anys, va arribar fins als 1/8 de final de la competició individual continental i per equips, on va estar a un gran nivell, la selecció espanyola es va quedar a les portes de la medalla. En una competició on, en la fase de grups, van guanyar contra Romania, campiona d'Europa, per 3-1. Luca Khidasheli va ser titular amb el combinat estatal que va estar a punt de pujar al podi en la cita que celebrada a Ostrava (República Txeca).