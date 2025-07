Lucas Viale: "El mercat ha anat millor del que ens podíem imaginar"

El Centre d'Esports té la major part de la feina de confecció de plantilla feta. A un mes per a començar la competició i a les portes del primer amistós de pretemporada, Ferran Costa té a disposició el gran gruix de l'equip, inclosos tots els jugadors sènior. Amb aquest pretext, el director esportiu del club, Lucas Viale, analitza i valora el mercat en una entrevista al Diari de Sabadell.

Quina valoració fas fins ara del mercat?

Estem contents. Ha estat un mercat en què pensàvem que tindríem més dificultats, però hem pogut abordar moltes primeres opcions i situacions prioritàries, com per exemple amb els davanters. Eren opcions complicades i vam entrar en negociacions que vam poder resoldre ràpidament. El mercat ha anat fins i tot millor del que podíem preveure, també hem de ressaltar que hem fet moviments molt bons pel que nosaltres aspirem dins la categoria. Tenim una plantilla molt adaptable a diferents estructures i models. Estem satisfets amb la planificació, però ara s'ha de demostrar al terreny de joc.

Es van ocupar les fitxes sènior molt més ràpid del que acostuma a ser habitual. Va ser intencionat o casual?

Normalment, quan he fet previsió dels timmings del mercat, sempre he guardat una o dues fitxes per tancar a l'agost. Sí que valorant amb perspectiva aquestes incorporacions del tram final, meves i d'altres projectes, i en molts casos acaben sortint a l'hivern o tenen rendiments inesperats. No ha estat el motiu d'ocupar totes les fitxes sèniors, però sí que m'ha servit per veure que si tenim el que volem, per què hem d'esperar més? Tenim els 18 jugadors sèniors pràcticament des del primer dia i ens estalviem també la incertesa innecessària del final de mercat.

El primer a arribar va ser Fuoli, un dels millors porters de la categoria la temporada passada. Es veia com un moviment estructural també per mostrar intencions?

Era un moviment que sabíem que tenia una repercussió al darrere perquè suposava la sortida d'un dels dos porters de la temporada passada. Estàvem molt satisfets amb el rendiment dels dos, però també una operació capital. Vam estar ràpids i ferms per reaccionar i tancar la incorporació en una tarda. Crec que vam iniciar a les 4 de la tarda i vam acabar certificant a les 2 de la matinada. El matí següent, a primera hora, vam signar el contracte. El jugador va mostrar una predisposició molt alta a signar pel Sabadell tot i tenir propostes de superior quantitat econòmica i en projectes importants de la categoria, però ell volia estar aquí. Sí que era una declaració d'intencions, també, tenir un dels millors porters de la categoria i donar un impuls al projecte de cara a l'exterior.

El fet que molts jugadors hagin signat per dues temporades ha estat també diferencial per convèncer?

Crec que la clau de tot és sempre el projecte, l'estabilitat. Molts jugadors treuen el seu millor nivell en la segona temporada que estan en un club i per mi és bàsic que no fem 20 incorporacions cada estiu, amb director esportiu nou i entrenador nou. És cabdal que hi hagi un bloc i una continuïtat. La meva feina com a director esportiu és mirar a curt, mitjà i llarg termini. He de pensar que s'ha de guanyar a l'Hospitalet el dimecres, però també que s'ha de consolidar el club a la categoria i també que s'ha de donar valor a l'entitat i als actius del futbol base. Per exemple, estem buscant talent jove per revaloritzar-lo amb nosaltres. Hi ha el projecte Lino en marxa, amb l'Alonso Zamora com a màxim referent. És un central de 16 anys que està fent la pretemporada amb el primer equip, i a un nivell molt alt, i la idea és que cada temporada hi hagi juvenils en dinàmica de primer equip i després ja seran ells els que es guanyin el seu lloc.

Tornant al mercat, durant aquelles primeres setmanes de moviment també es va parlar de dos noms: Pol Roigé i Pau Martínez. Què va passar? Van estar tan a prop com es deia?

Van ser dues situacions totalment diferents. Al Pau li vam traslladar una proposta, era un futbolista que ens encaixava, però finalment va decidir signar pel Nàstic, pels motius que sigui. Vam saber reaccionar ràpidament. Forma part d'un mercat i teníem clar que volíem signar jugadors que realment volguessin estar amb nosaltres. No m'agrada estar fent contraofertes o entrar en batalles, nosaltres tenim una realitat i un projecte i el futbolista ha d'acceptar i apostar per nosaltres. I amb el Pol, vam fer una proposta que van considerar insuficient. No estàvem disposats a acceptar les xifres en què s'havia de moure l'operació i no va tirar endavant la negociació. Va ser important en el seu moment al club i ens hauria agradat tenir-lo, però hem d'entendre totes les parts.

En aquesta posició, finalment, va firmar Javi López-Pinto. La diferència van ser les ganes reals d'apostar pel projecte?

Totalment. Va ser una situació ràpida, en dos dies vam arribar a un acord. El jugador va fer una aposta important per estar aquí. Tenia tres propostes, de dos acabats de descendir i una altra d'un gegant de la categoria, amb unes condicions millors econòmicament. Va voler venir al projecte, també un dels fets diferencials va ser que volia que l'entrenés el Ferran i quan hi ha una predisposició tan gran és molt més fàcil acabar-se entenent.

Ha pogut ser una situació similar a la d'Astals, qui també ha volgut tornar a Sabadell per sobre d'altres opcions?

Fa un any, en la meva roda de premsa de presentació, vaig dir que tindria les portes obertes quan volgués tornar i així ha estat. Independentment de pujar o no de categoria, jo ja tenia missatges i informacions que em deien que ell volia tornar. A partir d'aquí, ens vam veure, vam parlar i ell ha fet tots els esforços possibles per estar a Sabadell. Ha perdonat quantitats econòmiques altes, que qualsevol altre futbolista no hauria perdonat, perquè només tenia una intenció que era vestir d'arlequinat.

El director esportiu, durant l`entrevista al Diari

David Chao

En la davantera han arribat dos jugadors que han signat una vintena de gols, entre els dos, aquesta temporada a Primera Federació. Satisfet també per resoldre tan de pressa i bé una posició que s'acostuma a enquistar més en cada mercat?

Jo sempre parteixo de la premissa que signar davanters és el més complicat que hi ha. Perquè, generalment, no hi ha davanters que t'assegurin gols i els que t'asseguren gols acostumen a pujar a la categoria superior. No hi ha molta regularitat. Un dels fets que em va cridar l'atenció del Rodrigo Escudero és que en les últimes onze temporades, en set va aconseguir dobles xifres. Vam entrar en negociacions molt complexes, perquè estem en una categoria on hi ha clubs amb molt potencial, jo pensava que en moments finals entrarien ofertes inassumibles per nosaltres, però el futbolista va mostrar molta predisposició a venir. Es va enamorar del projecte, ho va veure molt clar i va rebutjar propostes de diverses gegants de la categoria. Amb Coscia va ser similar. Vam entrar en una negociació que es va resoldre en una tarda. Per mi són dos davanters que es poden complementar a la perfecció, havien jugat junts a Zamora. Ens donaran molt en primeres pressions, en rematada, etc. Ha estat una situació de mercat ideal.

A l'altra banda del camp, l'eix de la defensa és potser la posició més coixa. Han faltat fitxes sènior en aquesta zona?

En aquest sentit, l'operació d'Astals va ser l'última a tancar-se, però la decisió del central ja estava presa. En el seu moment, havíem de decidir entre ocupar cinc fitxes sènior amb centrals o portar algun jugador més al mig. Vam apostar per Quadri, amb qui ja havia parlat un mes abans quan encara valorava opcions de Segona Divisió, però en el moment que va entrar al mercat de Primera Federació va ser quan vam decidir si entrava ell o teníem un cinquè jugador sènior al darrere. Per la quarta fitxa, vam escollir Carlos perquè ens encaixava per perfil.

Sabent que els tres centrals seran, previsiblement, habituals, per què es va prendre la decisió?

Només tenim 18 llicències, per tant, hi ha posicions que no es poden duplicar. En aquest procés de decidir a on preferíem duplicar i a on volíem una competència sub-23, vam valorar que al darrere hi ha perfils que es poden desenvolupar en diferents posicions i segons el sistema poden ocupar diversos llocs. A més, afegim que el jugador que podíem incorporar al mig era d'un valor i projecció tan gran que no va generar dubtes. També vam mirar en el factor del mitjà termini. Quadri ha signat dues temporades, l'estiu passat el Lleida va rebutjar ofertes de més de 300 mil euros per ell i ens deixa clar que és un futbolista de rendiment immediat i potencial interès de clubs de superior categoria en un futur pròxim.

Hi havia alguna cosa amb Aleix Coch?

És un jugador que no el descobriré ara jo. El que ha fet al club i a la categoria... però hem de saber també que hi ha futbolistes que van apostar per venir en el seu moment en una categoria com la Segona Federació i, en aquest cas, tenim a Kaiser que va posar diners de la seva butxaca per estar aquí. Per confeccionar la plantilla volíem tenir la màxima complementarietat possible i el d'Aleix és un perfil massa similar al de Kaiser, qui per nosaltres tenia prioritat per l'aposta que va fer en el seu moment i perquè ha demostrat que té una jerarquia i lideratge que han estat clau a l'equip. Si hem de repetir perfils, serà amb llicències sub-23.

Ara, és una prioritat, doncs, aquest central sub-23?

Sens dubte. És la posició que tenim amb més espai ara mateix. Jugarem habitualment amb tres, per tant, el més lògic és tenir cinc o sis a la plantilla. Tots els esforços que estem fent per tancar ràpidament un jugador és en l'eix de la defensa, però es poden donar situacions que ens accelerin altres operacions. No tenim encara el central que volem al 100% per signar-lo.

En aquest sentit, amb gran part de la feina feta, quins 'tempos' hi ha en el mercat? Hi haurà paciència?

Seran els mateixos que hem seguit la resta del mercat. Si hi ha situacions que no ens generen dubtes i les podem tancar, les tancarem. Entrar en operacions d'incertesa sense un motiu, no seria responsable per la meva part. Al final del mercat et poden sortir bones opcions, però també et pots quedar sense res. Estem treballant i visualitzant jugadors que estan fent pretemporada amb el seu primer equip i, a partir d'aquí, si surt una operació que ens encaixa, la tirarem endavant. Si podem tancar la plantilla demà, millor que l'últim dia. Si, en canvi, hem de tenir més paciència, la tindrem.

Ara comentaves de jugadors que estan amb el seu primer equip fent pretemporada. Sabent que Girona, Espanyol i Barça tenen el filial a Segona Federació, hi haurà cessions d'aquests clubs?

Tenim una bona relació amb els tres clubs. Hem explorat vies de cessió amb Espanyol i Girona, de moment no hem tancat res, però hem de valorar i veure com es desenvolupa. En els dos filials hi ha jugadors que tenen nivell de Primera Federació i alguns que fins i tot han anat a Segona Divisió. Estem atents i anem mastegant les opcions.

També s'ha especulat amb l'arribada d'Izan, del Cornellà. És una opció real?

És un jugador que a tots ens va sorprendre, especialment amb el seu gran rendiment en els dos partits a la Nova Creu Alta. És una operació complexa perquè pertany al Cornellà, que és un negociador molt dur. Nosaltres hem de buscar equilibri dins la plantilla i, tot i que és un gran futbolista, hem de tenir un pensament global. Tenim molt bons jugadors en aquesta posició, però si es dona una situació favorable per abordar l'operació, la farem. El que tenim clar és que no ens tornarem bojos.

Viale, responent una pregunta

David Chao

Un que ja ocupa una de les fitxes sub-23 és Pau Fernàndez. Es va parlar de la seva possible sortida al Villarreal, és encara una opció?

Hem rebut dues ofertes pel Pau i les hem rebutjat les dues perquè no eren corresponents a la qualitat i potencial del jugador. A partir d'aquí, estem oberts a qualsevol proposta de clubs professionals pels nostres jugadors perquè vol dir que estem fent les coses bé. Això sí, si els volen han de pagar el que considerem que és just. Vam fer una molt bona operació amb Javi Morcillo i és la línia a seguir. Queda un mes de mercat i pot passar qualsevol cosa.

També en el capítol de baixes, tres jugadors hauran de sortir per deixar lloc a tots. Com s'han gestionat aquestes situacions i com es troben actualment?

Són les situacions més complicades de portar per un director esportiu. És desagradable, sovint, haver de dir a algú que no comptes amb ell. Aquestes situacions, quan tothom rema a la mateixa banda es solucionen més fàcilment. Jo he parlat amb Gianni, Tiko Iniesta i Javi Delgado per explicar els motius i el perquè de la decisió i ara hem de col·laborar tots per trobar la situació que afavoreixi a totes les parts. Lògicament tot es precipitarà quan trobin el destí que considerin millor per continuar la seva carrera.

Tenir la necessitat de donar sortida als jugadors complica la situació?

Al final, són situacions que s'han de normalitzar i que són habituals. Per la categoria que estem hi ha mecanismes que et donen més flexibilitat en les llicències. En aquest cas, la situació és molt clara, els hem comunicat que s'han de buscar una sortida i també el jugador té interès en marxar i poder estar en un lloc en què tinguin el protagonisme i importància que volen. A partir d'aquí, màxim respecte i professionalitat per part de tots. Estan tenint una actitud exemplar en tots els aspectes.

En el pla més esportiu, com has vist l'equip en aquests primers dies d'entrenament?

La dinàmica de treball és molt bona. Els estan exigint i esprement al màxim. Volem que tinguin una mentalitat molt dura en l'equip perquè és a la pretemporada quan s'ha de fer. Estic content amb el que s'està fent i il·lusionat perquè els jugadors ens estan mostrant que s'han adaptat bé a la idea que tenim. Volem un equip de ritme molt alt, amb fam i que tinguin els millors partits per arribar. Els jugadors més consolidats ja els teníem a la plantilla i de les incorporacions només Escudero supera els 30 anys.

Hi ha ganes de veure l'equip en acció el dimecres?

Ells són els que més ganes tenen de competir. Entrenar està molt bé, però el jugador vol jugar partits. En els que veiem el dia a dia també, en partit, ens és més fàcil avaluar i veure on estan els errors i millores. La càrrega de feina està sent molt alta i, segurament, en la primera fase de pretemporada veurem alguns jugadors amb les cames cansades. La lliga comença el 31 d'agost i allà és quan estarem al 100%.

Precisament, a un mes d'arrencar la lliga, quina valoració fas del grup i rivals a la categoria?

La confecció de plantilla va en consonància amb el grup que ens ha tocat, que ja està fet expressament. Hi ha més futbol i no depèn tant del físic. Hi ha equips amb un nivell tècnic molt alt i clubs amb gran potencial econòmic i social. Hem fet un equip amb capacitat de tenir ritmes molt alts durant els partits, de poder compensar aquesta qualitat diferencial de jugadors de Segona que tindran molts clubs des de les cames, la fam i la capacitat de repetir esforços de forma constant.

Quins objectius hi ha aquesta temporada?

L'objectiu és consolidar l'equip a la categoria. El Sabadell a Primera Federació no ha tingut les seves millors temporades. La millor posició és un vuitè lloc en el primer any amb un dels pressupostos més alts. Llavors nosaltres donem molta importància a la professionalització del club, en totes les àrees, en aquests processos és un estem posant molta energia per començar a consolidar el projecte que volem ser. Venim de passar-ho molt malament, al fang, i si continuem amb aquesta mentalitat segur que donarem moltes alegries, però sense oblidar d'on venim. La pressió és per als gegants que hi ha a la categoria. Tenim màxim respecte per tots els equips, però no tenim por a cap. El que volem és guanyar cada setmana i, a partir d'aquí, veurem fins a on podem arribar. Tindrem un equip amb molta fam i que anirà fins al final en cada partit, representant a la perfecció el sentiment i fortalesa del nostre club.