Dos nedadors del CN Sabadell, al Mundial de Singapur

El waterpolo i l'artística finalitzen el seu camí en el Mundial de Singapur per donar pas a l'última disciplina que comptarà amb presència d'esportistes del CN Sabadell: la natació. Seran dos els representants de l'entitat amb la selecció espanyola en la cita a terres asiàtiques. Sergio de Celis i Carles Coll, dos dels grans nedadors en l'àmbit estatal actual, competiran en una nova prova internacional.

Els seleccionats ja es troben a Singapur, després d'una petita estada a Malàisia en l'última setmana. El primer dia de competició serà el diumenge, quan De Celis s'estrenarà en el 4x100 lliure masculí, amb les sèries a les 4 h i la final a les 14:27 h. "L'objectiu principal és continuar millorant les marques individuals per tenir el millor temps possible en la general del relleu. Penso que tenim bones opcions de fer final", assegura. Per al nedador balear aquest Mundial és una petita via de redempció després d'una actuació als Trials de Palma que no va ser l'esperada. "Va ser complicat, no van sortir les coses, però ara és una nova oportunitat. M'ho prenc amb menys pressió i la veritat que arribo fins i tot millor física i mentalment", apunta.

De Celis no tornarà a competir fins al divendres dia 1 d'agost en la seva prova individual, els 50 m lliure. Malgrat que no és la seva especialitat, per temps i convocats ha estat la prova que li ha designat la RFEN. "Les últimes setmanes estic molt centrat a millorar, però no és una prova que entreni al 100% durant la resta de l'any. Vull rebaixar la meva marca personal, si puc fer menys de 22 segons seria ideal. Em sento molt preparat". Fins ara, el nedador del CN Sabadell havia estat el rei absolut de l'hectòmetre a Espanya, però fa unes setmanes va perdre el seu rècord estatal en mans del jove Luca Hoek, qui també estarà a la cita i nedarà la prova individual dels 100 lliure. "És una motivació que hi hagi més competència. Sempre vull créixer i continuar millorant. És un plus per donar el 100%. Que ja no sigui el nedador a batre també és un repte, perquè l'objectiu ara és recuperar l'estatus", afirma.

En qualsevol cas, opcions tindrà a Singapur de nedar el més ràpid possible l'hectòmetre perquè tancarà la seva participació amb el relleu 4x100 lliure mixt, amb les sèries el 2 d'agost a les 4 h i la final a les 14:37 h. "Potser no hauria de ser així, però generalment nedo més de pressa en els Mundials perquè vaig més tranquil. Em sembla més fàcil nedar en una prova internacional que en un Open, per exemple".

L'altre representant del Club serà l'actual campió del món dels 200 m en piscina curta (25 m), Carles Coll, que tornarà a nedar la seva prova, ara en piscina llarga. El tarragoní va patir per la seva classificació perquè no va poder aconseguir un visat per viatjar des dels Estats Units fins a Mallorca per als Trials sense perdre la seva beca. Un impediment burocràtic que a punt va estar de deixar Espanya sense un dels seus puntals i grans esperances d'enguany. No obstant això, la seva marca en una competició universitària li va servir com a mínima de la World Aquatics per ser al Mundial. Coll competirà el 31 de juliol a les 4 h en les sèries, les semifinals seran a partir de les 14 h, mentre que la final serà l'endemà, l'1 d'agost, a les 13:42 h.