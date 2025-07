Dos tresors per redescobrir Sabadell: la Casa Duran i el Vapor Buxeda Vell

Les visites patrimonials a Sabadell són una finestra privilegiada per endinsar-se en la seva història i descobrir el llegat que ha configurat la ciutat actual. Dues de les experiències més interessants són la visita a la Casa Duran i al Vapor Buxeda Vell, dues joies que expliquen els orígens agrícoles i industrials de Sabadell.

Diverses visites patrimonials s'estan duent a terme i es duran a terme a Sabadell al llarg d'aquest any. Aquestes propostes ofereixen una finestra privilegiada per observar i descobrir la història i els esdeveniments que han configurat la ciutat que coneixem avui dia. Aquest cap de setmana s’ha pogut gaudir de la visita a la Casa Duran, dissabte 26 de juliol, i al Vapor Buxeda Vell, diumenge 27 de juliol. Dues experiències que ajuden a entendre els orígens industrials i agrícoles de Sabadell.

Organitzades per l’Oficina de Turisme amb el suport de VisitSabadell, cada visita compta amb un guia que, durant gairebé una hora, ajuda totes les persones inscrites a comprendre i desxifrar les claus històriques dels edificis visitats.

Vista des d`un dels patis de la Casa Duran

VÍCTOR CASTILLO

A la Casa Duran, la guia Anna Rosselló explica com aquest edifici combina la noblesa d’una residència senyorial amb la funcionalitat d’una casa agrícola. De fet, el primer negoci familiar a la casa (ja que abans els Duran eren ferrers) fou la venda de gra, i més endavant, la producció de vi. Encara es conserven les tines i els taps originals de l’època. Rosselló també detalla característiques socials de l’època, com ara que el vi es consumia habitualment per hidratar-se, ja que era més econòmic que l’aigua, fet que permet una visió més àmplia durant la visita. La Casa Duran no només destaca per la seva història concreta, sinó també pel bon estat de conservació de les seves habitacions i espais, que la converteixen en una manera excel·lent de descobrir com vivia la burgesia sabadellenca durant segles: conserva salons nobles, pintures murals dels segles XVIII i XIX, i restes de la fàbrica de sabó a la planta baixa.

Pintures murals dels segles XVIII i XIX

VÍCTOR CASTILLO

Per la seva banda, la segona visita del cap de setmana, al Vapor Buxeda Vell, serveix com a exemple de la transformació industrial del segle XIX, en què Sabadell va jugar un paper fonamental. Fundat per la família Buxeda l’any 1853, integrava totes les fases del procés tèxtil. La seva trajectòria mostra l’esforç de moltes famílies d’artesans que van migrar a nuclis industrials com Sabadell per construir un futur. Tot i la fallida de l’empresa el 1896, el Vapor continuà funcionant gràcies a La Mercantil Sabadellense. “Un element destacat és la instal·lació de la màquina de vapor Wolf entre 1906 i 1908, portada des de l’estació fins al Vapor utilitzant troncs com a rodes. Aquesta màquina, de 300 CV, destaca pel seu disseny semifix i la seva potència, essent una de les peces més impressionants del patrimoni industrial sabadellenc”, recalca Víctor Lara, guia de la visita.

Interior del vapor

VÍCTOR CASTILLO

Com puc inscriure’m a les visites?

Amb opcions diverses per a tots els públics, les visites guiades patrimonials a Sabadell es continuaran fent fins al desembre del 2025. Les activitats són gratuïtes i tenen lloc a les 11 h, amb inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme (carrer del Pedregar, 13).

Les tines i els taps de la Casas Duran

VÍCTOR CASTILLO

A l’agost es poden visitar el Vapor Buxeda Vell (els dies 6, 7 i 8 de setembre, amb servei en llengua de signes) i la Casa Duran (23 d’agost). A més, hi ha rutes industrials (9 d’agost), modernistes (14 de setembre i 9 de novembre) o visites a llocs emblemàtics com la Torre de l’Aigua (25 d’octubre) i el Campanar de Sant Fèlix (22 de novembre).

La Casa Duran també obre les portes regularment (13 i 28 de setembre, 18 d’octubre, 8 i 23 de novembre, 13 i 28 de desembre). El Vapor Buxeda Vell es podrà tornar a visitar el 26 d’octubre i el 27 de desembre.