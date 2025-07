Un incendi ha afectat barraques i canyes a una zona d'horta situada entre el camí de Can Quadres i el riu Ripoll aquest diumenge 27 de juliol, al barri de Torre-romeu. No hi ha hagut ferits ni danys a habitatges propers, l'avís l'han rebut els Bombers a les 14.28 h. Acudint a la zona amb 6 dotacions, finalment només quatre han actuat sobre el terreny. L’incendi s’ha donat per extingit poc després.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: