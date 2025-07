Rutes guiades a la ciutat: “És impressionant tot el que amaga Sabadell”

Sabadell ofereix una àmplia proposta de patrimoni històric, i tant els veïns de la ciutat com les persones nouvingudes poden fer visites guiades gratuïtes durant diversos caps de setmana fins al desembre del 2025. Recentment, aquest dissabte 26 i diumenge 27 de juliol, s'han fet dues visites: a la Casa Duran i al Vapor Buxeda Vell, respectivament. Des del Diari hem acompanyat els visitants, i quatre d’ells han compartit com ha estat l’experiència.

Dídac Cerezo

VÍCTOR CASTILLO

Dídac Cerezo és professor de català i viu a Barberà del Vallès. Va descobrir les visites guiades quan va entrar a l’Oficina de Turisme per recollir fullets per als seus alumnes. Li va sorprendre especialment la Casa Duran: “per fora és molt sòbria, però el seu interior, sobretot la planta on vivia la família, és realment sorprenent”. Destaca el luxe de la planta noble i les parets pintades: "Són precioses. És impressionant tot el que amaga Sabadell". “El que m’ha agradat més és que s’organitzin activitats així per donar a conèixer llocs emblemàtics com aquest”, diu. Té previst fer la ruta modernista i la pujada a Sant Fèlix, activitats que considera essencials per descobrir la riquesa patrimonial de Sabadell.

Vanesa Muñoz

VÍCTOR CASTILLO

Vanesa Muñoz, de Terrassa i resident a Barcelona, ha fet diverses visites a Sabadell: el Vapor Buxeda, la ruta industrial, la Casa Duran i la Torre de l’Aigua. Va conèixer l’activitat a través d’Instagram i creu que és essencial per preservar la memòria col·lectiva: “hi ha gent que ha viscut tota la vida a Sabadell i no en coneix la història”. Com Cerezo, va quedar molt impressionada per l’interior de la Casa Duran: “és realment única”, afirma. A causa de les amistats i coneguts de la feina que li parlaven de la ciutat, Muñoz està sempre atenta a les activitats que s’hi fan durant els caps de setmana. "És una forma de tornar al passat, ens ajuda a saber d'on venim i, sobretot, cap a on anem", conclou.

Antoni Maria López Casals

VÍCTOR CASTILLO

Antoni Maria López Casals, professor jubilat d’història i llengua, s’ha mudat a Sabadell aquest any. Tot i que ja coneixia la ciutat, considera que "fer diverses visites culturals i històriques m'apropa més a la meva nova llar". Un dia, curiosejant a l'Oficina de Turisme, va descobrir les visites guiades que s’hi fan: "et mostren llocs que potser ja coneixes, però des d'una nova perspectiva". Durant la visita a la Casa Duran d’aquest dissabte, fins i tot va fer de suport al guia, amb observacions astutes que reflectien els seus anys d’ensenyament. Sobre l'organització de visites d'aquest tipus, recalca: “Et permet redescobrir la ciutat”. Encuriosit durant el relat sobre la família Duran, destaca, impressionat, com una família que treballava el ferro va aconseguir construir una casa senyorial: “una mostra clara de l’ascens de la burgesia”, afirma. També reflexiona sobre les herències familiars: “quan hi ha herències, les famílies s’enfronten... arriben a matar-se, si cal dir-ho”.

Asier Díaz-Güemes Jou

VÍCTOR CASTILLO

Asier Díaz-Güemes Jou, un jove sabadellenc de 14 anys, va trobar les visites cercant a Google: "Investigant les ofertes culturals i les opcions que hi ha a la pàgina web de VisitSabadell". Tot i la seva curta edat, mostra un gran interès pel patrimoni de la ciutat. Aquest diumenge ha visitat el Vapor Buxeda: “no vinc expressament per les màquines, sinó per conèixer tot el que amaga Sabadell. Vull conèixer el nostre patrimoni”. Ha fet altres visites, com la Torre de l’Aigua i la ruta modernista. Sobre aquesta última diu: "Vaig gaudir-la molt, la recomano a tothom. Sobretot si ets de Sabadell". Del Vapor Buxeda destaca la màquina Wolf, una peça única a Catalunya durant la revolució industrial: “és impressionant, molt gran, i em sorprèn com van haver-la de transportar fins a la fàbrica amb un sistema de troncs, com feien els egipcis amb les piràmides”. Per a ell, activitats com aquestes ajuden a entendre millor la ciutat on vivim, descobrint detalls i contextos que, sense l’ajuda d’un bon guia, potser passarien desapercebuts.