Llibres, cafè i conversa: hi ha millor combinació?

Sembla una combinació imbatible: llibres, cafè i conversa. A aquests tres plaers universals, suma-hi bons escriptors: Iolanda Batallé, Dídac P. Lagarriga, Pep Prieto, Laura Pinyol, Care Santos, Marta Millà, Xavi Coral... El resultat és el nou cicle gratuït i mensual que organitza el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament i Cafès Pont, a la Delegació del Vallès, al carrer de la Indústria, 18.
La gràcia és que els assistents podran prendre cafè gratuïtament. “Feia temps que ens volíem obrir a la ciutadania, per això ens fa molt feliços aquest cicle que sorgeix d’una inquietud cultural”, va expressar Anna Secanell, gerent de la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers. “Els escriptors acostumen a tenir a prop un cafè, igual que els lectors”, comentava Raül Pont, gerent de Cafès Pont. “Sempre que podem col·laborem per la ciutat, i més si és en cultura”, ha afegit. Durant l’any 2024, que Sabadell va ser de la Capital de la Cultura Catalana, l’empresa va estampar a sobrets de sucre el logotip dissenyat per a l’ocasió pel pintor Ramiro Fernàndez. Calcula que se’n van repartir uns 15 milions.
“Propostes com aquesta se sumen a un programa literari que fa patxoca. Sorgeix de dues generositats sumades”, valorava el regidor de cultura, Carles de la Rosa. “Som una ciutat que estima i consumeix llibres”, afegia.
El cicle Cafè entre llibres se suma a propostes municipals literàries, com el cicle de poesia de l’Arteneu, les presentacions al Gremi de Fabricants per Sant Jordi, la Setmana del Llibre el novembre i el cicle Oliver i Companyia.
Els primers autors
La primera sessió, el 17 de setembre, estarà dedicada al llibre Valenta com tu (Destino, 2025), de l’autora Iolanda Batallé.
El 6 d’octubre, serà el torn de Dídac P. Lagarriga, que presentarà el poemari Abismar (Pagès Editors, 2025),
La tercera sessió tindrà lloc el 24 de novembre, amb la presentació de la novel·la Material sensible (Amsterdam, 2024), de Laura Pinyol.
El cicle es tancarà pel que fa al 2025 el 15 de desembre amb una sessió dedicada a la poesia de Care Santos. En aquesta ocasió es presenta com a poeta amb el llibre Niña Ingrata/malagraïda (Poesía Hiperión, 2025). La lectura dels poemes anirà a càrrec de l’actriu Marta Tricuera.
El cicle continuarà al 2026 amb noves propostes. Es farà una sessió el 13 de gener, amb l’actriu i escriptora Marta Millà, autora d'El blau impossible (La Campana 2025).
El periodista Xavi Coral presentarà la seva primera novel·la, Aprendre a esquivar les bales (La Campana, 2024).