Sergio Dalma llançarà 'Ritorno a Via Dalma' quinze anys després de la publicació de 'Via Dalma'

L'àlbum sortirà a la venda el 14 de novembre però estarà disponible per a reserva en prevenda des del 26 d'aquest mes

Publicat el 10 de setembre de 2025 a les 10:58
Actualitzat el 10 de setembre de 2025 a les 10:59

El cantant Sergio Dalma ha anunciat el llançament del disc Ritorno a Via Dalma, quinze anys després de la publicació de 'Via Dalma' en què el crooner català recollia grans èxits de la música italiana cantats en castellà. L'entorn de l'artista explica que d'aquell àlbum se'n van vendre més de 300.000 unitats, i ara, 'Ritorno a Via Dalma' suposa el retorn del de Sabadell a la lírica italiana. L'àlbum sortirà a la venda el 14 de novembre, però estarà disponible per a reserva en prevenda des del 26 de setembre, al costat de la publicació del primer single.

