Queixes a Gràcia pel “soroll i incivisme” durant les Barraques de Festa Major Jan Cañadell Puigmartí
El curs escolar arrenca a Sabadell amb 6 milions d'euros per invertir: què es farà a la teva escola? Sergi Gonzàlez Reginaldo
Els accionistes minoritaris del Banc Sabadell recomanen "esperar l'opinió del Consell abans d'acudir al bescanvi" Redacció
Sergio Dalma llançarà 'Ritorno a Via Dalma' quinze anys després de la publicació de 'Via Dalma'
L'àlbum sortirà a la venda el 14 de novembre però estarà disponible per a reserva en prevenda des del 26 d'aquest mes