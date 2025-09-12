Marta Farrés no s'amaga: "Esperem no multar ningú amb la ZBE"

Sabadell, Terrassa, Granollers, Sant Cugat, Barcelona... totes les ciutats de més de 50.000 habitants estan obligades a tenir una zona de baixes emissions, perquè així ho determina una normativa de la Unió Europea. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha posat en dubte l’eficàcia de les restriccions de trànsit durant la presentació de la ZBE Sabadell.
L’alcaldessa creu que les zones de baixes emissions “perjudiquen” aquells que no tenen diners per canviar-se el cotxe i ha defensat deixar fora les persones amb menys poder adquisitiu, i també tots aquells que tinguin problemes de salut o estiguin a punt de jubilar-se. “Hem fet un esforç enorme perquè la ZBE no comporti grans repercussions ni econòmiques ni socials a Sabadell”, ha expressat.
El 21% dels vehicles de Sabadell no disposa d’una etiqueta ambiental de la DGT. Farrés, però, confia que amb el permís d’accés de 24 dies i les excepcions per als residents i per a les persones vulnerables, la incidència real serà mínima. “Esperem no multar ningú”, ha afirmat Farrés.
Farrés també posa en dubte que sigui una mesura encertada per abaixar la contaminació atmosfèrica. Ha recordat que, en els últims anys, la pol·lució s’ha reduït sense necessitat d’imposar restriccions.
Contra les futures restriccions
L’Ajuntament ha esgotat el límit legal marcat per la Unió Europea i el Govern de l’Estat per activar les restriccions. Farrés ho ha volgut evidenciar: “Ho diré ras i curt: fem estrictament allò necessari per complir la llei”.
Farrés i la resta d’alcaldes de l’Arc Metropolità s’oposen a les mesures presents i futures. Fa poc més d’un any, el Govern de la Generalitat va aprovar un decret per prohibir la circulació dels cotxes dièsel amb distintiu B en les ZBE a partir del 2026. L’alcaldessa demana que es “faci marxa enrere” i que no s’apliqui.