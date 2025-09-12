ARA A PORTADA

Zona de baixes emissions de Sabadell: data, multes i com evitar que et sancionin

La ZBE començarà a funcionar el pròxim 1 de desembre de 2025. Es restringirà el trànsit a tot el Centre de dilluns a divendres per als vehicles sense etiqueta, però s'han previst nombroses excepcions. Consulta-les

Publicat el 12 de setembre de 2025 a les 12:29
Actualitzat el 12 de setembre de 2025 a les 12:30

L'Ajuntament de Sabadell posa en marxa la zona de baixes emissions (ZBE) el pròxim 1 de desembre de 2025. A partir d'aleshores, els vehicles sense etiqueta ambiental seran sancionats amb una multa de 200 euros. No obstant això, el consistori ha previst nombroses excepcions per als veïns i als col·lectius vulnerables. 

El trànsit quedarà restringit al Centre de Sabadell, entre els carrers de Vilarrúbias-Zamenhof, l'N-150, la ronda Ponent i la Gran Via. Funcionarà els dies laborables de 7h a les 20h. 

Els col·lectius exclosos seran els següents:

  • Si estàs empadronat o tens una plaça d’aparcament a la ZBE
  • Si la renda familiar és entre 2 i 4 vegades inferior a l’IPREM
  • Si el cotxe és la teva eina de treball i estàs a prop de la jubilació
  • Si ets una persona amb mobilitat reduïda
  • Si tens una malaltia o reps un tractament mèdic periòdic en un centre dins la ZBE i has de fer servir el teu vehicle
  • Si t’has comprat un cotxe nou amb distintiu ambiental i encara no te l’han entregat

Per sol·licitar l'exempció, ho pots fer a partir de dilluns 15 de setembre en aquest enllaç, a l'oficina específica de Cal Marcet, o a través del 93 745 33 29. 

 

