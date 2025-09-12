ARA A PORTADA
-
-
El Consell d'Administració del Banc Sabadell rebutja l'opa del BBVA i recomana "no acceptar l'oferta" Redacció
-
Un dels principals accionistes del Banc Sabadell considera que el preu de l'oferta la fa "irrealitzable" Manel Camps
-
-
Amb la Diada, comença el curs polític a Sabadell: quines prioritats es marquen els grups municipals? Redacció
Zona de baixes emissions de Sabadell: data, multes i com evitar que et sancionin
La ZBE començarà a funcionar el pròxim 1 de desembre de 2025. Es restringirà el trànsit a tot el Centre de dilluns a divendres per als vehicles sense etiqueta, però s'han previst nombroses excepcions. Consulta-les