El BBVA defensa que acudir a l'oferta no és perdre el dividend de TSB per estar "immers en el valor"

El BBVA ha afirmat que assistir al bescanvi d'accions proposat en l'opa per prendre el control del Banc Sabadell no suposa perdre el dividend que el banc presidit per Josep Oliu té previst distribuir a conseqüència de la venda de TSB, en estar "immers en el valor".
Aquest divendres, el BBVA ha iniciat una sèrie de trobades amb accionistes del Banc Sabadell –dimarts vinent (18 h), des de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, tot accionista del Banc Sabadell que ho desitgi podrà conèixer de primera mà les intencions que planteja l'entitat presidida per Carlos Torres amb la proposta– per intentar convèncer-los de les bonances de l'operació i respondre els seus dubtes. "Els dividends no suposen una creació de valor, són una conseqüència d'aquesta creació de valor. Cobrar un dividend és passar, permeteu-me l'expressió, passar d'una butxaca a una altra de l'accionista. Aquest dividend ja està immers en el valor, en les accions de Banc Sabadell", ha assegurat el director de Relació amb l'Accionista de BBVA, Alberto Calvo, en aquesta trobada virtual. El responsable de BBVA ha explicat que, una vegada es pagui el dividend, la cotització corregirà l'import que es rep.
"El dividend d'aquells que acudeixin a l'oferta ho tenen en el valor Banc Sabadell i ho tindran en les accions que rebin de BBVA, i aquells altres que no acudin a l'oferta, efectivament percebran en efectiu aquest dividend", ha abonat el directiu.
Preguntat per la possibilitat que, com a resultat de l'opa, el BBVA es quedi en una forquilla d'entre el 30% i el 50% del capital, Calvo ha indicat que la condició que mantenen és del 50%. "La condició que està establerta en el follet és superar el 50,01% dels drets de vot, o sigui, més de la meitat dels drets de vot de Banc Sabadell", ha apuntat Calvo, segons recull Europa Press.