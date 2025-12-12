Més socis i més pressupost per al pròxim exercici

Cinc anys després de perdre 9.000 socis a conseqüència de l’impacte de la pandèmia, el Club Natació Sabadell tanca l’exercici 24/25 arribant fins als 25.300 socis –1 de cada 10 sabadellenc és soci de l’entitat centenària–. Una xifra que ha permès impulsar els ingressos d’explotació fins als 12.581.334 euros –un 80% provenen de les quotes dels socis– fet que representa un creixement del 12,20% respecte a l’exercici anterior.
Malgrat la bona marxa de la massa social de l’entitat, el Club Natació Sabadell torna als números vermells (-253.507 euros), tres exercicis després –en els darrers cinc anys l’entitat acumula 1.690.861 euros de resultats positius–, per diversos factors, “aliens a la gestió ordinària”, segons va defensar el president de l’entitat, Claudi Martí, durant l’Assemblea de socis, celebrada dijous passat a Fira Sabadell. “Hem viscut un any en què tots els costos de desplaçaments, allotjaments i organització s’han disparat, i això s’ha sumat a una reducció de subvencions i a endarreriments en els pagaments institucionals”.
En concret, l’entitat ha vist com s’ha incrementat substancialment la despesa destinada a l’activitat esportiva, que s’ha situat en 1,4 milions d’euros, l’equivalent a l’11,31% dels ingressos d’explotació, tres punts per sobre del previst.
Alhora, un altre factor determinant ha estat el canvi de criteri comptable aplicat a l’operació vinculada als CAES (elements d’eficiència energètica), una modificació imposada pel col·legi d’auditors el passat 3 de novembre. Segons va explicar Martí, “aquest canvi ens ha obligat a reclassificar ingressos que ja havíem comptabilitzat d’acord amb la normativa vigent fins al 31 d’agost, fet que representa un menys ingrés de 329.000 euros”.
Tot i això, el Club continua invertint –650.000€– i reduint el deute bancari, que ha disminuït en 959.759 €, un 4,92% respecte del període anterior. Això eleva la reducció acumulada en cinc anys fins als gairebé 7 milions d’euros. “Això parla d’un model solvent, d’una gestió responsable i d’una planificació que pensa en el present i el futur.”, va defensar Martí, davant mig centenar de socis compromissaris.
En l’àmbit laboral,la plantilla de persones treballadores s’ha in- crementat de manera substancial, sent de mit- jana un 7’8% superior a la de l’exercici anterior. Aquest creixement reflecteix una trajectòria ascendent, en paral·lel a l’increment d’activitat derivada de l’increment del número de socis.
110 anys
De cara al pròxim exercici, el Club Natació Sabadell va presentar un pressupost 13.284.173 euros– amb la previsió d’augmentar els ingressos d’explotació un 5,59%, impulsat per un augment de la massa social –el repte és arribar als 26.000 socis, segons el pla marcat fa tres anys– que l’han de conduir, novament, a presentar, d’aquí a un any, uns resultats de l’exercici positius (175.884 €).
A les portes del 110è aniversari, el Club ja treballa en el futur del Centre Gran Via, unes instal·lacions que rep més de 500.000 visites –A Can Llong en són prop d’un milió– per afrontar “els pròxims 100 anys”. Martí, que va rebre el suport majoritari dels presents, va assegurar que ha arribat el moment de “seure, parlar i veure que podem fer. Ho pensarem i ho decidirem junts, com hem volgut fer sempre, per al nostre Club”, va cloure Martí.