La Cambra impulsa el programa Suport a tutors d'empresa per facilitar l'FP Dual a petites empreses

La Cambra de Comerç, en col·laboració amb la Fundació CaixaBank Dualiza, la Fundació Bertelsmann i amb cofinançament del Fons Social Europeu+, impulsa el programa Suport a tutors d'empresa, una iniciativa pensada per facilitar la participació de petites empreses en el nou model de Formació Professional (FP) dual.
El programa ofereix a les pimes la figura del tutor extern, un professional amb experiència que acompanya el tutor intern en tasques clau: coordinació amb el centre educatiu, selecció i seguiment d'alumnes, planificació de l'aprenentatge i gestions administratives. Aquest suport permet superar barreres com la manca de personal, el desconeixement del procés o la burocràcia.
Segons José Luis Bonet, president de la Cambra d'Espanya, "facilitar aquesta transició és essencial per a l'èxit del model dual, especialment en un teixit empresarial on el 99,8% són pimes". El programa ha demostrat la seva eficàcia: en l'edició 2025/2026, el 76% de les empreses participants no havia treballat abans amb FP dual.
Actualment hi participen 18 Cambres de Comerç, que ofereixen suport gratuït i personalitzat als tutors d'empresa, evitant la sobrecàrrega de les pimes i millorant la qualitat de l'aprenentatge. A les cambres ja actives s'hi sumen enguany 11 noves, entre elles Sabadell, Girona, Terrassa i Sant Feliu de Guíxols.
El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, destaca que la Formació Professional Dual pot esdevenir una alternativa clau per cobrir el buit que ha deixat la desaparició de la figura tradicional de l'aprenent i formar així una nova generació de professioansl qualificats adaptats a les necessitats reals del teixit empresarial. També valora molt positivament el paper d'un tutor extern, ja que pot donar suport a petites emrpeses en aqueles tasques per a les quals sovint no disposen ni del temps ni dels recursos necessaris.