Unes hores després que el Diari informés de la mort de la dona de 50 anys que va caure per un camí privat al Ripoll, l'Ajuntament de Sabadell ha senyalitzat com a perillós el sender per alertar els ciutadans que hi passin, tal com va explicar aquest dijous passat. Una de les principals queixes de la família era la manca d'algun avís que alertés els excursionistes de la "perillositat" del camí i, tot i que des del consistori asseguren que "és un camí privat", han posat el cartell d'alerta que reclamava la família de la víctima com a mesura de prevenció futura.

La parella de la Gosia, la víctima, Israel Reyes, va obrir un portal per recollir firmes i tancar de manera immediata el camí "per evitar que altres famílies visquin el que ha viscut ell". Amb poques hores, va superar les 500 signatures i argumentaven que era un camí perillós perquè hi havia hagut diversos antecedents delictius, perquè era un terreny erosionat i perquè ningú que s'hi introduís podia saber que no era un pas senzill. Finalment, però, tot i que no es podrà tancar el camí perquè, segons diuen des de l'Ajuntament, "és privat", han pogut posar-hi remei per, com a mínim, reduir al màxim els riscos.