Sabadell, designada com a capital de la Qualitat de l'Aire

La capital del Vallès Occidental tornarà a ser l'epicentre de la Qualitat de l'Aire els pròxims 16 i 17 d'octubre de 2025. El congrés, que celebrarà la seva quarta edició, es durà a terme a la Fira Sabadell i serà coorganitzat per cinc administracions: la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament Sabadell.

L'edició vol presentar novetats estratègiques pel debat i la reflexió, amb més de 70 ponents i 30 sessions programades al voltant de diversos eixos relacionats amb el medi ambient i la qualitat de l'aire: Horitzó 2027, Nova Directiva UE, Salut, Aire Interior, Planificació i Olors. La fira comptarà amb ponències magistrals de diversos experts d'arreu del món i la temàtica principal, la qualitat de l'aire, s'abordarà en diferents escales geogràfiques, sigui en l'àmbit europeu o el local, passant pel global.

Tot i ser l'única gran ciutat catalana on creix la contaminació, l'Ajuntament de Sabadell assegura estar treballant per revertir la situació i fer un tomb a les baixes puntuacions que té la ciutat en els rànquings d'aquesta variable. "Estem treballant per ampliar l'arbrat de la ciutat i millorar aquests valors", va assegurar Farrés en un acte el juny passat.