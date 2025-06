102 de 917. Aquesta és la posició que ocupa Sabadell en l'Índex de Disseny Urbà Saludable (IDUS) elaborat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). L'estudi analitza les ciutats europees segons el seu disseny urbà per a la salut i el benestar dels seus habitants a partir de tretze indicadors dividits en quatre grans àrees: disseny urbà, transport sostenible, qualitat ambiental i accessibilitat a espais verds.

La capital del Vallès ha obtingut un 5,82 sobre 10 i, en termes globals, es troba entre el millor 12% de les ciutats europees en relació amb el disseny urbà per la salut i el benestar de la ciutadania. Tot i això, però, dins de la seva categoria, Àrees urbanes de mida mitjana, es col·loca en la posició número 20 de les 177 que hi ha. Federica Montana, autora de l'IDUS i investigadora de l'ISGlobal, explica que "les ciutats tenen puntuacions baixes en general i la lectura que s'extreu és que hi ha molt marge de millora en totes les ciutats".

Els nous autobusos de la TUS

Víctor Castillo

Quins són els punts forts de la ciutat?

Hi ha tres dels tretze indicadors que assoleixen gairebé la perfecció, segons l'estudi: el desenvolupament de mitjana altura (9,66), gràcies a la gran quantitat d'edificis de 5-6 plantes, que és d'un 98,12%; la compacitat (9,8), basada en la concentració d'edificis i desenvolupament urbà, i la densitat d'habitatge (9,98), que clava el nombre òptim d'habitatges per hectàrea, entre els 45 i els 175. En termes de disseny urbà, doncs, Sabadell compta amb una bona planificació i, segons l'estudi, arriba a l'excel·lència en dos dels tres indicadors (desenvolupament de mitjana altura i compacitat), tot i que el restant, la permeabilitat, suspèn amb escreix.

D'altra banda, l'accés a espais verds també està ben valorat, en general, i assoleix els 6,38 punts sobre 10, de mitjana. Asseguren que el 74,63% dels habitants tenen accés a un espai verd d'almenys 5 hectàrees en un radi de menys de 2 km del seu domicili; cosa que col·loca l'indicador de l'accés a grans espais verds en la quarta millor puntuació de les tretze, amb un 7,46.

Un espai verd de la ciutat, en una imatge d'arxiu

D.S.

En què ha de millorar més Sabadell?

Segons l'Índex, l'àrea del transport té una nota mitjana d'un 4,77 sobre 10. Aquest sector està desglossat en tres indicadors: les parades de transport públic (5,62), ja que l'estudi assegura que el 56,16% de la població té accés a, com a mínim, una parada d'autobús en un radi de 300 m des del domicili; les oportunitats d'anar en bicicleta (4,4), arran del 6,79% d'estructura ciclista en comparació amb el global de la carretera, i les oportunitats de caminar (4,31), perquè la ciutat compta amb un 13,01% d'infraestructures per caminar en comparació amb la longitud total de les carreteres.

A part, hi ha un punt amb el qual l'estudi es mostra més crític: el medi ambient, amb un 4,14 de mitjana. Aquest sector es desglossa en illes de calor urbana, amb una nota d'un 5,82 perquè supera la meitat del valor establert com a idoni en relació amb l'efecte d'illa de calor urbana, i un 4,7 de mitjana en termes de partícules en suspensió a l'aire.

El mesurador de contaminació de la Gran Via

David Chao

D'altra banda, finalment, hi ha dues notes suspeses amb escreix: la permeabilitat i la qualitat de l'aire en diòxid de nitrogen (NO2). Pel que fa al primer indicador, ha rebut una mitjana d'1,97 punts sobre 10 perquè, segons les dades de l'estudi, només un 19,67% de les persones que viuen a Sabadell tenen accés al nivell objectiu de superfícies permeables.

Respecte al segon indicador, ha obtingut el valor més baix de tot l'estudi, amb un 1,91, arran dels elevats valors del diòxid de nitrogen a la ciutat, però l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, en té clar el problema: "No estic d'acord amb el lloc on tenim els indicadors de l'aire. S'ha de posar en un lloc que es pugui comparar amb altres ciutats, no on passen més cotxes de tot Sabadell, i s'hauria de fer un sistema de circumval·lació". Tot i això, assegura que estan treballant per ampliar l'arbrat de la ciutat i millorar aquests valors.