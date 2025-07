Arrenca el torn dels fitxatges del KEIO CN Sabadell per a la nova temporada. El club, després d'anunciar diverses baixes, ha incorporat cinc jugadors a la plantilla de Quim Colet. El primer a oficialitzar-se ha estat Federico Panerai, un esquerrà en dinàmica de selecció italiana que arriba procedent de l'Iren Genova Quinto, on la temporada passada va disputar la fase prèvia de l'EuroCup.

Panerai arriba per substituir Fynn Schuetze, qui torna a Alemanya, com a únic jugador esquerrà a la plantilla per ocupar les posicions 1 i 2. Abans de la seva etapa amb el Quinto, l'italià havia estat en clubs del seu país com Trieste, Savona o Florentia. "Estic molt emocionat d'estar al Sabadell. Segur que aquesta experiència m'ajudarà molt a créixer personal i professionalment. No puc esperar per començar a competir", ha afirmat el jugador a través dels canals oficials del Club.

Els pròxims a ser anunciats podrien ser els internacionals espanyols Sergi Cabanas i Martin Famera o el brasiler Rafael Vergara. L'equip de Colet tornarà a la feina el dia 11 d'agost, pensant ja en la primera gran cita de la temporada, la prèvia de la Champions que se celebrarà del 19 al 21 de setembre.