Dues medalles per a la JAS en el campionat d'Espanya sub-20

Bon balanç dels atletes de la Joventut Atlètica en el campionat estatal sub-20 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Villafranca de los Barros, a Badajoz. Dos dels representants de l'entitat han tornat a Sabadell amb una medalla penjada del coll.

L'èxit més destacat ha estat l'or de Pau Caparrós, repetint l'èxit del campionat de Catalunya i assolint, a més, la seva millor marca personal i mínima per a l'Europeu de Tampere (Finlàndia). El sabadellenc va saltar 15.35, curiosament, en el seu primer intent. Per darrere, Astor Snaider (15.31) i Oscar Curto (15.04) van completar el podi. L'altra medalla per als atletes locals va ser per a Fatu Diallo, plata al salt d'alçada amb una marca d'1,75. La sabadellenca també va forçar les seves opcions de ser al campionat continental, però no va poder saltar l'1,81 que serveix com a mínima per a la competició. Ona Bonet va ser la indiscutible guanyadora (1.90 i rècord d'Espanya) i Paula López (1.72) va tancar el podi.

Diallo, segona en alçada

RFEA

Per contra, tot i que no van fer medalla, hi ha dos atletes més de la JAS que sí que tenen opcions d'estar a Tampere. Max Peula va ser cinquè als 100 m, amb millor marca personal (10.48). Per sobre, Ignacio Hernández va ser quart (10.47) i el podi el van completar Jorge Hernández (10.44), bronze, Carlos Dorado (10.28), plata, i Ander Garaiar (10.28), qui va ser or en un final frenètic i molt igualat. Malgrat que va quedar fora dels quatre primers, tot apunta que Peula serà un dels seleccionats per córrer el relleu del 4x100 espanyol a la cita europea.

Fora de podi es va quedar també Pol Molins que, tot i tenir la millor marca de la semifinal, va ser quart al 1.500. El net del mític Pep Molins va travessar la línia de meta en 3:51.98, però va quedar per sota de Guillermo Sánchez (3:50.83), Andrés González (3:50.73) i Mario Palencia (3:50.43). Aquest resultat, deixa pràcticament sense opcions a Molins de ser escollit per al 1.500 de l'Europeu, malgrat que té la mínima des de fa setmanes. Les opcions ara passen per ser escollit per al 3.000, prova en què també té la marca necessària. La llista de seleccionats per la Federació Espanyola serà pública aquest dimarts. Caparrós i Peula són els que tenen més possibilitats, però Molins també té opcions de ser a la cita continental que se celebrarà a partir del 7 d'agost a terres finlandeses.