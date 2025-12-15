El juvenil del CE Sabadell cau davant de l'Espanyol... i s'acomiada de les opcions de Copa del Rei?

La Copa del Rei s'allunya per al juvenil del Centre d'Esports que queda pràcticament descartat de la lluita. El somni dels arlequinats cada vegada es complica més després de la quarta derrota consecutiva davant de l'Espanyol (0-2) del sabadellenc i ex del Mercantil, Marc 'Xala'. Els de Juanjo Roldán van competir bé i van tenir bones oportunitats de posar-se per davant especialment amb ocasions d'Ethan Tafara, que va finalitzar desviat després d'una jugada personal, Kaua Garcia, que va rematar a la creueta després d'una bona passada d'Alonso Zamora, o de Lluc Marguí, que va fer treballar el porter poc abans del descans.
El domini, no obstant això, va ser gairebé tota l'estona del conjunt 'perico' que també va perdonar en el primer temps en bones arribades als peus de Pol Escribano, Roger Martí o Denis Cruz. A la segona meitat, va continuar manant i controlant el duel l'equip barceloní fins que a l'hora de joc Aaron Soriano va fer el primer de la tarda a l'Olímpia. Eloi Tost va poder fer el segon i també Alex de Weerd va tenir opció d'igualar, tot i que l'entramat defensiu de l'Espanyol va concedir molt poc. Makar va rematar al pal en una jugada d'estratègia i la sentència va arribar poc després amb una bona rematada de Victor Mullerat després d'una jugada col·lectiva. Encara va poder retallar Vicent Pemberton en una centrada lateral, però l'encert i contundència a les àrees va tornar a ser diferencial.
Se situa setè amb vint punts el juvenil arlequinat que es queda gairebé sense opcions de ser a la Copa del Rei a dues jornades per a acabar la primera volta de la lliga. El Centre d'Esports es troba a sis punts de la primera posició que donaria accés directe a la competició, la quarta, del Mallorca, que té una diferència de gols de +15. La del Sabadell és de zero. El Girona és sisè també amb vint punts i s'enfrontarà al Montecarlo en la pròxima jornada. El conjunt gironí arribarà a l'equador de la competició al camp del Real Zaragoza, que és el segon millor cinquè de la categoria (obtindria bitllet per a la Copa) amb 25 punts i una diferència de gols de +7. Abans, els aragonesos viuran un derbi contra el Racing Zaragoza.
El calendari dels sabadellencs farà visitar el Sant Cugat i rebre el San Francisco. Fins i tot guanyant els dos partits, la lògica fa pensar que la classificació és una utopia. No obstant això, l'escletxa a la meitat de la taula és cada vegada més gran. Entre el vuitè i el novè hi ha una diferència de vuit punts. Fins al descens, la distància és de deu, la mateixa que té el Sabadell que vol continuar a la meitat superior d'una competició sempre molt igualada i que comença a diferenciar dos grups molt clars.