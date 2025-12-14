ARA A PORTADA

El FS Sabadell Femení torna al camí del triomf davant del cuer

Les arlequinades es van imposar 5 a 1 a l'Avenida Alagón a Can Balsach

Publicat el 14 de desembre de 2025 a les 11:23

Un cop finalitzat el seu particular Tourmalet i amb l'empat de la setmana passada contra Glòries, el FS Sabadell Femení va tornar al camí del triomf davant d'un rival directe de la zona baixa. Les arlequinades es van imposar amb claredat a l'Avenida Alagón (5-1) a Can Balsach i sumen els tres punts set jornades després.

El duel va començar amb molt ritme. Les visitants es van avançar en els primers compassos a través de Vanesa Tolhan, però la resposta va ser immediata. En els dos minuts posteriors, Gemma Font va cagirar el marcador amb un doblet. Poc abans del descans, les sabadellenques van obrir una petita escletxa duplicant el seu avantatge a través de la golejadora de l'equip, Maria Recio, que va fer el 3-1 amb què es va arribar al pas per vestidors.

 

  Gemma Font va capgirar el marcador en pocs minuts

A la represa, es va mantenir la igualtat sobre el terreny de joc i el marcador no es va moure fins al tram final. Les aragoneses van arriscar buscant la remuntada amb el joc de cinc i això ho va aprofitar el conjunt de Xavi Muñoz per sentenciar amb un gol de la portera Laura Ollé i un altre en pròpia porteria. Se situen desenes les arlequinades que agafen aire abans de tancar l'any rebent un altre rival directe, el Txantrea, també a Can Balsach, el pròxim dissabte.

