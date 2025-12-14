ARA A PORTADA
-
Cop sobre la taula del CE Sabadell: resistència i premi davant del Real Murcia Marc Segarra Rodríguez
-
Sabadell mantindrà les restriccions per la pesta porcina africana a partir del 15 de desembre Aleix Pujadas Carreras
-
Una nit sencera tancats a l'Escola Industrial de Sabadell: 24 hores d’innovació, pizzes, sacs de dormir i projectes a contrarellotge Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
El FS Sabadell Femení torna al camí del triomf davant del cuer
Les arlequinades es van imposar 5 a 1 a l'Avenida Alagón a Can Balsach