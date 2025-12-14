ARA A PORTADA

El CNS Vòlei femení guanya i recupera el lideratge a Primera Nacional

El masculí va tancar la primera volta amb una derrota davant del Mediterraneo

Publicat el 14 de desembre de 2025 a les 11:09

Mal partit del sènior masculí del CNS vòlei, a Superlliga2, contra el CV Mediterraneo, en un duel que va perdre per 3-0 (25-16, 27-25 i 25-19). En el primer set, els castellonencs, liderats per Oscar Prades, es van mostrar molt superiors i no van donar opcions.

En el segon, els nois entrenats per Adrià Jiménez van tenir l'oportunitat de guanyar el set, amb el 22-24, però els de la Plana van acabar-se imposant per 27-25. I en el tercer, els locals van començar amb molta força, després del cop moral d'haver guanyat l'anterior. Van agafar avantatge i ja no el van perdre durant tot el joc, que van acabar guanyant per 25-19 enduent-se el partit i els punts. Per primera vegada aquesta temporada, l'equip sabadellenc es va quedar sense guanyar cap set.

A l'altra cara de la moneda, el sènior femení va obtenir la victòria per 3-0 (25-16, 25-20 i 25-22) contra el CEV L'Hospitalet. Les jugadores entrenades per Narcís Godoy, no van tenir contemplacions amb les barcelonines i es van mostrar molt superiors en els tres sets. Amb aquesta victòria, l'equip recupera el lideratge, a l'espera del partit de diumenge entre CV Esplugues i CV Barcelona, ara mateix segon i tercer classificat a la taula.

